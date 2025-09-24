Topo

Esporte

Ex-Arsenal está em coma induzido após sofrer lesão cerebral durante jogo

Londres

24/09/2025 09h46

O atacante Billy Vigar, atualmente no Chichester City, sofreu uma grave lesão cerebral durante a partida contra o Wingate e Finchley, em jogo válido pela sétima divisão do Campeonato Inglês. O atleta revelado pelo Arsenal se chocou contra uma parede próxima à linha lateral do campo e está em coma induzido.

De acordo com o jornal inglês The Sun, o incidente aconteceu no sábado e o estado do atleta é considerado grave. Em comunicado nas redes sociais, o clube externou a sua preocupação com o jogador.

"Billy sofreu uma lesão cerebral significativa e está atualmente em coma induzido na UTI recebendo o melhor tratamento possível. É muito cedo para dizer qual será o resultado e, mesmo que tudo corra bem, ainda haverá um longo caminho até a recuperação", diz a nota.

De acordo com o periódico inglês, Vigar sofreu a lesão nos primeiros 15 minutos de partida. O diário informa que o dano foi causado por uma "colisão e não por choque" com outro jogador.

Após ir ao chão, a ambulância entrou no gramado e uma equipe médica prestou os primeiros socorros ao jogador. Em seguida, ele foi levado de helicóptero para um hospital em Londres.

O Arsenal, clube no qual o atleta foi revelado, se manifestou nas redes sociais e desejou pronta recuperação. "Todos no Arsenal desejam a Billy uma rápida recuperação e enviam apoio aos familiares neste momento difícil".

