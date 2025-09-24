Ex-Fluminense, André foi um dos destaques da classificação do Wolverhampton na Copa da Liga Inglesa

O Wolverhampton venceu o Everton, nesta terça-feira, por 2 a 0, pela terceira rodada da Copa Liga Inglesa, no Estádio Molineux. O volante André, ex-Fluminense, foi o líder em desarmes na partida e não errou passes.

Segundo dados do Sofascore, André realizou cinco desarmes, venceu sete duelos e ainda completou dois dribles. Além disso, teve 100% de acerto nos passes (50/50) e nos passes longos (3/3). O volante foi titular e permaneceu em campo por 87 minutos.

#EFLCup ??????? André foi o líder de desarmes em Wolverhampton 2-0 Everton! ? 50/50 passes certos (100%!)

?? 3/3 passes longos certos (100%!)

? 7/8 duelos ganhos (!)

? 2/2 dribles certos

? 5 desarmes (!)

? Nota Sofascore 7.8 pic.twitter.com/0bsElKym0O ? Sofascore Brasil (@SofascoreBR) September 23, 2025

No Estádio Molineux, com gols de Marshall Munetsi, no primeiro tempo, e Tolu Arokodare, na etapa final, o Wolverhampton bateu o Everton por 2 a 0 e garantiu vaga nas oitavas de final da Copa da Liga Inglesa.

Jhon Arias também é destaque

Além de André, outro ex-Fluminense foi destaque na vitória do Wolverhampton nesta terça-feira. O colombiano Jhon Arias teve 88% de acerto no passe (28/32) e 100% nos passes longos (2/2), além de três passes decisivos, segundo o Sofascore.

Em 81 minutos em campo, o meia ainda acertou três cruzamentos, venceu oito duelos, completou três dribles e realizou três desarmes.

Nesta terça-feira, André e Jhon Arias receberam uma rara chance entre os titulares neste começo de temporada do Wolverhampton. Em sete jogos disputados, o volante foi titular cinco vezes, enquanto o colombiano começou entre os 11 iniciais quatro vezes.

Calendário do Wolverhampton

Tottenham x Wolverhampton : sexta rodada do Campeonato Inglês

: sexta rodada do Campeonato Inglês Data e hora : 27 de setembro (sábado), às 16 horas (de Brasília)

: 27 de setembro (sábado), às 16 horas (de Brasília) Local: Tottenham Hotspur Stadium, em Londres (ING)

Situação na tabela