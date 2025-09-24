Estudiantes x Flamengo pela Copa Libertadores: onde assistir ao vivo, estatísticas e escalações

O Flamengo decide sua vida na Libertadores de 2025 na noite desta quinta-feira. Em La Plata, na Argentina, o Rubro-Negro irá enfrentar o Estudiantes no jogo de volta das quartas de final da competição sul-americana. O confronto no estádio Uno Jorge Luis Hirschi está marcado para as 21h30 (de Brasília).

O Mengão fez sua última atividade no CT do Defensa Y Justicia, antes de entrar em campo para enfrentar o Estudiantes, pelas quartas da @Libertadores!?????#Treino pic.twitter.com/13ZqSRkdSr ? Flamengo (@Flamengo) September 24, 2025

Onde assistir

TV fechada: ESPN



Streaming: Disney+

Destaques do Flamengo

Eliminado da Copa do Brasil nas oitavas de final, o Flamengo entra sob pressão para evitar mais um fracasso na temporada. Com um dos elencos mais caros do país, a expectativa da diretoria e da torcida é ir mais longe nas competições. O time é líder do Campeonato Brasileiro, mas se cair na Liberta, esta será a única possibilidade de título que a equipe terá no segundo semestre.

A vitória por 2 a 1 no Maracanã frustrou o desejo rubro-negro de construir uma vantagem maior para o duelo de volta. A equipe de Filipe Luis abriu dois gols de vantagem logo no início do jogo e poderia ter ampliado, mas falhou e ainda permitiu que os argentinos descontassem no fim.

Invicto há onze partidas, ao Flamengo basta empatar para seguir em frente na Libertadores. Em caso de vitória do Estudiantes por um gol de diferença, a vaga será decidida nos pênaltis.

Ausentes na primeira partida, o lateral Alex Sandro e o volante Jorginho devem ser as grandes novidades no Flamengo nesta quinta-feira. A dupla se recuperou de problemas musculares e está à disposição do treinador. Somente dois atletas não viajaram para Buenos Aires, na terça-feira, o volante Pulgar e o atacante Michael, ambos por questões físicas.

PABLO PORCIUNCULA / AFP

O Estudiantes

Além de terem saído do primeiro jogo com uma diferença considerada pequena para quem jogará o segundo round em casa, os argentinos conquistaram importante vitória no último fim de semana. Ao bater o Defensa y Justícia no Argentino, a equipe de La Plata subiu algumas posições na tabela e aparece agora na terceira colocação do grupo A.

FICHA TÉCNICA



ESTUDIANTES-ARG X FLAMENGO-BRA

Local: Estádio UNO Jorge Luis Hirschi, em La Plata (Argentina)



Data: Quinta-feira, 25 de setembro de 2025



Horário: 21h30 horas (de Brasília)



Árbitro: Piero Maza (CHI)



Assistentes: Claudio Urrutia (CHI) e José Retamal (CHI)



VAR: José Cabero (CHI)

ESTUDIANTES: Muslera, Román Gómez, Núñez, Facundo Rodríguez e Arzamendía; Piovi, Ascacíbar e Amondarain; Farias, Carrillo e Medina



Técnico: Eduardo Domínguez

FLAMENGO: Rossi, Varela, Léo Ortiz, Léo Pereira e Ayrton Lucas (Alex Sandro); Jorginho, Saúl e Arrascaeta; Plata, Pedro e Samuel Lino



Técnico: Filipe Luís