Escalação do São Paulo: Marcos Antônio vira dúvida para enfrentar a LDU

A escalação do São Paulo ganhou uma dúvida para jogo decisivo desta quinta-feira, contra a LDU, às 19h (de Brasília), no Morumbis, pela volta das quartas de final da Libertadores. Marcos Antônio sentiu incômodo muscular e treinou parcialmente nesta quarta. A informação foi publicada inicialmente pela ESPN e confirmada pela Gazeta Esportiva.

O elenco encerrou sua preparação no CT da Barra Funda e deve contar com algumas novidades entre os relacionados. Apesar do problema com Marcos Antônio, Lucas Moura e Oscar vêm treinando sem restrições e devem ao menos ficar no banco de reservas como opções para o técnico Hernán Crespo.

Lucas Moura está recuperado de uma artroscopia no joelho direito e, embora tenha participado de poucos treinos com os demais companheiros, deve voltar a ficar à disposição. O mesmo vale para Oscar, recuperado de fratura em três vértebras lombares e que, inclusive, treina há mais tempo que o camisa 7 sem restrições.

A provável escalação do São Paulo para enfrentar a LDU conta com Rafael; Ferraresi, Arboleda e Alan Franco; Cédric Soares, Bobadilla, Pablo Maia, Rodriguinho (Alisson) e Enzo Díaz; Ferreirinha e Luciano.

Após perder o jogo de ida, em Quito, no Equador, por 2 a 0, o São Paulo precisa vencer a LDU por três gols de diferença para avançar à semifinal da Libertadores. Um triunfo por dois gols de diferença leva a decisão para os pênaltis.

À LDU basta um empate ou até uma derrota por um gol de diferença para avançar à próxima fase. O vencedor do confronto terá pela frente quem passar de Palmeiras x River Plate.