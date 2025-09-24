Erro em última queda é mantra para Palmeiras evitar novo drama em casa

"Baliza a zero", "cabeça fria e coração quente" e "todos somos um" são mantras já conhecidos de Abel Ferreira no Palmeiras. No entanto, a equipe tem muitos outros e entre eles está o "entra 11 e sai 11" — que não foi seguido na última eliminação no Allianz Parque — e precisa aparecer no jogo de hoje, contra o River Plate, no jogo decisivo das quartas de final da Copa Libertadores, para evitar um novo drama no estádio palmeirense.

O que aconteceu

O Palmeiras divulgou os bastidores da vitória contra o River na Argentina e mostrou uma grande mobilização da comissão técnica por um objetivo na partida: não ter ninguém expulso do jogo. O técnico Abel Ferreira e Rogério Godoy, preparador de goleiros da equipe, reforçaram o discurso no vestiário antes da bola rolar: "entra 11 e sai 11".

Rogério Godoy é o criador desse bordão. O funcionário do alviverde é voz ativa no vestiário palmeirense, e puxa discursos motivacionais para os jogadores em algumas partidas. Ele está no Palmeiras desde junho de 2020 e tem muita confiança dos jogadores.

O clube garante que o bordão não tem relação com as expulsões do Palmeiras na Copa Libertadores de 2022. Na ocasião, o Alviverde sofreu com expulsões nos jogos decisivos das quartas de final contra o Atlético-MG (duas expulsões) e na semifinal contra o Athletico-PR (uma expulsão ainda no 1º tempo).

Para a comissão técnica alviverde, não ter expulsões é fundamental para manter o duelo equilibrado — ainda mais na Libertadores, que tem jogos de ida e volta na fase decisiva.

Palmeiras não seguiu mantra em último mata-mata e viveu drama no Allianz

Anderson Daronco expulsou Aníbal Moreno após cabeçada em Martínez durante Palmeiras x Corinthians Imagem: Marcello Zambrana/AGIF

O Alviverde viu Aníbal Moreno ser expulso aos 15 minutos do 1º tempo no jogo de volta das oitavas de final da Copa do Brasil contra o Corinthians, e viveu uma das noites mais hostis da história do Allianz Parque — ninguém se salvou dos xingamentos da torcida.

A equipe acabou derrotada por 2 a 0 naquele dia, e sentiu na pele a importância de não ter ninguém expulso naquele dia.

Manter todos os jogadores em campo será fundamental para o Palmeiras encerrar um série negativa: já são oito eliminações jogando diante do seu torcedor.

As eliminações na era Abel no Allianz são: CRB (Copa do Brasil), São Paulo (Copa do Brasil), Athletico-PR (Libertadores), São Paulo (Copa do Brasil), Boca Juniors (Libertadores), Flamengo (Copa do Brasil), Botafogo (Libertadores) e Corinthians (Copa do Brasil).

O Palmeiras venceu o jogo de ida por 2 a 1, no Monumental de Núnez, e avança para a semifinal da Libertadores com um empate. Se o River vencer o jogo por um gol de diferença, a decisão vai para os pênaltis.