Topo

Esporte

Erro em última queda é mantra para Palmeiras evitar novo drama em casa

Anderson Daronco expulsou Aníbal Moreno após cabeçada em Martínez durante Palmeiras x Corinthians - IAGO RODRIGUES/PERA PHOTO PRESS/ESTADÃO CONTEÚDO
Anderson Daronco expulsou Aníbal Moreno após cabeçada em Martínez durante Palmeiras x Corinthians Imagem: IAGO RODRIGUES/PERA PHOTO PRESS/ESTADÃO CONTEÚDO
Flavio Latif
do UOL

Do UOL, em São Paulo (SP)

24/09/2025 05h30

"Baliza a zero", "cabeça fria e coração quente" e "todos somos um" são mantras já conhecidos de Abel Ferreira no Palmeiras. No entanto, a equipe tem muitos outros e entre eles está o "entra 11 e sai 11" — que não foi seguido na última eliminação no Allianz Parque — e precisa aparecer no jogo de hoje, contra o River Plate, no jogo decisivo das quartas de final da Copa Libertadores, para evitar um novo drama no estádio palmeirense.

O que aconteceu

O Palmeiras divulgou os bastidores da vitória contra o River na Argentina e mostrou uma grande mobilização da comissão técnica por um objetivo na partida: não ter ninguém expulso do jogo. O técnico Abel Ferreira e Rogério Godoy, preparador de goleiros da equipe, reforçaram o discurso no vestiário antes da bola rolar: "entra 11 e sai 11".

Relacionadas

Gallardo poupa geral no River e promete mudanças no time contra o Palmeiras

Conmebol escala juiz da eliminação contra o Boca para Palmeiras e River

Palmeiras se apega a bom retrospecto contra o River em mata-mata para ir à semi

Rogério Godoy é o criador desse bordão. O funcionário do alviverde é voz ativa no vestiário palmeirense, e puxa discursos motivacionais para os jogadores em algumas partidas. Ele está no Palmeiras desde junho de 2020 e tem muita confiança dos jogadores.

O clube garante que o bordão não tem relação com as expulsões do Palmeiras na Copa Libertadores de 2022. Na ocasião, o Alviverde sofreu com expulsões nos jogos decisivos das quartas de final contra o Atlético-MG (duas expulsões) e na semifinal contra o Athletico-PR (uma expulsão ainda no 1º tempo).

Para a comissão técnica alviverde, não ter expulsões é fundamental para manter o duelo equilibrado — ainda mais na Libertadores, que tem jogos de ida e volta na fase decisiva.

Palmeiras não seguiu mantra em último mata-mata e viveu drama no Allianz

palmeiras - Marcello Zambrana/AGIF - Marcello Zambrana/AGIF
Anderson Daronco expulsou Aníbal Moreno após cabeçada em Martínez durante Palmeiras x Corinthians
Imagem: Marcello Zambrana/AGIF

O Alviverde viu Aníbal Moreno ser expulso aos 15 minutos do 1º tempo no jogo de volta das oitavas de final da Copa do Brasil contra o Corinthians, e viveu uma das noites mais hostis da história do Allianz Parque — ninguém se salvou dos xingamentos da torcida.

A equipe acabou derrotada por 2 a 0 naquele dia, e sentiu na pele a importância de não ter ninguém expulso naquele dia.

Manter todos os jogadores em campo será fundamental para o Palmeiras encerrar um série negativa: já são oito eliminações jogando diante do seu torcedor.

As eliminações na era Abel no Allianz são: CRB (Copa do Brasil), São Paulo (Copa do Brasil), Athletico-PR (Libertadores), São Paulo (Copa do Brasil), Boca Juniors (Libertadores), Flamengo (Copa do Brasil), Botafogo (Libertadores) e Corinthians (Copa do Brasil).

O Palmeiras venceu o jogo de ida por 2 a 1, no Monumental de Núnez, e avança para a semifinal da Libertadores com um empate. Se o River vencer o jogo por um gol de diferença, a decisão vai para os pênaltis.

As mais lidas agora

Suco para aumentar a potência masculina: veja receita com melancia e limão

Chá milagroso para eliminar fezes sem força: como fazer receita caseira

Laxante natural para soltar intestino preso: veja como preparar a bebida

Esporte

Em má fase, dupla perde espaço e tem futuro incerto no Corinthians

Popó aposta em "pegada" para superar diferença de tamanho contra Wanderlei Silva

Meia do Palmeiras projeta desafio contra o Sport e revela objetivo na Copa do Brasil feminina

Luciano busca redenção e tenta findar jejum para levar São Paulo à semi da Libertadores

Após alívio, Santos volta a sofrer com lesões musculares

Grêmio e Botafogo brigam contra a irregularidade em jogo atrasado da 16ª rodada do Brasileirão

CBF e Latam negociam contrato de patrocínio à seleção brasileira

Médico do Vasco diz que 1ª avaliação foi suficiente para vetar Robert Renan

Bruninho autografa biografia nos Jogos da Juventude: 'Me vejo neles'

Erro em última queda é mantra para Palmeiras evitar novo drama em casa

Luciano vive seca de gols e terá de acertar a mira para ajudar o São Paulo