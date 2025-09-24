'Emoção pesa, mas Flamengo é favorito', diz Milly Lacombe

O Flamengo tem tudo para confirmar o favoritismo diante do Estudiantes nas quartas da Libertadores, afirma Milly Lacombe no UOL News.

O time carioca venceu a ida por 2 a 1, mas o confronto na Argentina promete clima tenso e torcida adversária inflamada. Para Milly, manter o controle emocional é fundamental para evitar surpresas.

O Flamengo, estando emocionalmente coeso, é muito difícil sair de lá com um tropeço. O Estudiantes é um time muito mais fraco, aliás, como quase todos que enfrentam o Flamengo são. O Flamengo fez uma vantagem, não é uma vantagem tão sólida, mas é uma vantagem. É difícil. Eles podem, claro, entrar com uma estratégia de jogo que surpreenda o Flamengo.

Milly Lacombe

