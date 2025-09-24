Em má fase, dupla perde espaço e tem futuro incerto no Corinthians

Os atacantes Talles Magno e Romero vivem futuro incerto no Corinthians. Em má fase, a dupla está perto do fim do contrato com o clube e perdeu espaço nos últimos jogos.

Tanto Talles como Romero eram frequentemente utilizados nas partidas da equipe, principalmente no segundo tempo, vindo como arma do banco de reservas. O cenário, porém, foi mudando ao longo desta temporada.

Os dois caíram de rendimento e passaram a ser preteridos por jovens da base, como Gui Negão, Dieguinho e Kayke, que vinham correspondendo. A dupla, então, foi para o final da fila na disputa por uma vaga no setor ofensivo.

Contrato acabando

Os contratos de Talles Magno e Romero estão perto de acabar. O vínculo de ambos será encerrado no final deste ano.

Talles está emprestado pelo New York City, dos Estados Unidos. O Corinthians, portanto, precisaria comprá-lo em definitivo ou negociar um novo empréstimo caso queira mantê-lo no elenco. No momento, essa possibilidade é vista como improvável.

O caso de Romero é semelhante. O paraguaio, contudo, pertence ao Timão. Sendo assim, cabe à diretoria decidir se vale a pena ou não oferecer uma extensão contratual.

A Gazeta Esportiva apurou que o Corinthians, no momento, não tem intenção de renovar com o jogador. O clube só deve mudar de ideia caso o atleta apresente algo de diferente para a comissão técnica de Dorival Júnior na reta final de 2025.

Terça-feira no CT! ?? O Timão realizou mais uma tarde de treinos com foco no jogo deste final de semana. ? Rodrigo Coca / Corinthians#VaiCorinthians pic.twitter.com/NU1Mx4Ld76 ? Corinthians (@Corinthians) September 23, 2025

Números de Talles e Romero

Talles Magno: seis gols e quatro assistências em 44 jogos nesta temporada

seis gols e quatro assistências em 44 jogos nesta temporada Romero: cinco bolas na rede e três passes para gol em 55 partidas nesta temporada

Próximo jogo do Corinthians

Corinthians x Flamengo (25ª rodada do Brasileirão)

(25ª rodada do Brasileirão) Data e horário: 28/09 (domingo), às 20h30 (de Brasília)

28/09 (domingo), às 20h30 (de Brasília) Local: Neo Química Arena, em São Paulo (SP)

Situação na tabela