Em má fase, dupla perde espaço e tem futuro incerto no Corinthians
Os atacantes Talles Magno e Romero vivem futuro incerto no Corinthians. Em má fase, a dupla está perto do fim do contrato com o clube e perdeu espaço nos últimos jogos.
Tanto Talles como Romero eram frequentemente utilizados nas partidas da equipe, principalmente no segundo tempo, vindo como arma do banco de reservas. O cenário, porém, foi mudando ao longo desta temporada.
Os dois caíram de rendimento e passaram a ser preteridos por jovens da base, como Gui Negão, Dieguinho e Kayke, que vinham correspondendo. A dupla, então, foi para o final da fila na disputa por uma vaga no setor ofensivo.
Contrato acabando
Os contratos de Talles Magno e Romero estão perto de acabar. O vínculo de ambos será encerrado no final deste ano.
Talles está emprestado pelo New York City, dos Estados Unidos. O Corinthians, portanto, precisaria comprá-lo em definitivo ou negociar um novo empréstimo caso queira mantê-lo no elenco. No momento, essa possibilidade é vista como improvável.
O caso de Romero é semelhante. O paraguaio, contudo, pertence ao Timão. Sendo assim, cabe à diretoria decidir se vale a pena ou não oferecer uma extensão contratual.
A Gazeta Esportiva apurou que o Corinthians, no momento, não tem intenção de renovar com o jogador. O clube só deve mudar de ideia caso o atleta apresente algo de diferente para a comissão técnica de Dorival Júnior na reta final de 2025.
Números de Talles e Romero
- Talles Magno: seis gols e quatro assistências em 44 jogos nesta temporada
- Romero: cinco bolas na rede e três passes para gol em 55 partidas nesta temporada
Próximo jogo do Corinthians
- Corinthians x Flamengo (25ª rodada do Brasileirão)
- Data e horário: 28/09 (domingo), às 20h30 (de Brasília)
- Local: Neo Química Arena, em São Paulo (SP)
Situação na tabela
- Corinthians: décima posição, com 29 pontos (sete vitórias, oito empates e nove derrotas)
- Flamengo: líder, com 51 pontos (15 vitórias, seis empates e duas derrotas)