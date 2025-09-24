Do sucesso no Mundial à demissão: os motivos da saída de Renato do Fluminense

A quinta passagem de Renato Gaúcho no comando do Fluminense chegou ao fim na madrugada de hoje. Após a eliminação da equipe carioca diante do Lanús, pelas quartas da Sul-Americana, o próprio treinador anunciou que pediu para sair.

Apesar de ter guiado o Fluminense para a melhor campanha brasileira na Copa do Mundo de Clubes, nas semifinais, Renato Gaúcho pediu demissão e explicou os motivos na coletiva de imprensa. Além da campanha no Mundial, o ex-comandante do Tricolor Carioca deixou a equipe na semifinal da Copa do Brasil e em situação estável no Brasileirão, em oitavo lugar.

"Eu acabei de pedir demissão para o presidente. Então, a partir de agora, vai estar um outro cara aqui. Vocês (jornalistas) vão fazer as mesmas perguntas para ele e quero ver as respostas. Quero ver se ele vai colocar o time que o torcedor quer ou o time da cabeça dele", afirmou Renato.

No entanto, a fase do Fluminense após a Copa do Mundo de Clubes foi de oscilações. A equipe de Renato Gaúcho era cobrada por torcedores tricolores. Porém, internamente, o treinador permaneceria na equipe, e o presidente Mário Bittencourt foi surpreendido com o pedido de demissão.

Queda de rendimento

Após ser eliminado pelo Chelsea na semifinal da Copa do Mundo de Clubes, Renato Portaluppi comandou o Fluminense em 19 jogos e não conseguiu repetir o desempenho da primeira parte da temporada. Foram apenas sete vitórias, quatro empates e oito derrotas, com um aproveitamento de somente 43,85%.

Antes da paralisação do Campeonato Brasileiro, o Fluminense somava 20 pontos em 11 rodadas, ocupando a sexta posição. Nos 11 jogos seguintes, o Tricolor das Laranjeiras somou apenas 11 pontos, caindo para o oitavo lugar, com 31.

'Descansar a cabeça'

Durante a coletiva de imprensa em que Renato anunciou publicamente a demissão, o ex-comandante do Fluminense adotou um tom irônico, mas explicou seus motivos.

"Eu sempre procurei fazer o melhor possível pelo clube, em todos os sentidos, em todas as competições. Infelizmente, saímos hoje de uma competição, mas estamos muito bem no Campeonato Brasileiro e na Copa do Brasil", disse.

"Se o Fluminense estivesse mal no Brasileiro, eu não estaria saindo. Como o Fluminense está bem, vou sair para descansar minha cabeça e deixar alguns gênios da internet continuarem falando sobre futebol, já que entendem pra caramba", encerrou Renato, irônico.

Buscando um novo técnico, o Fluminense volta suas atenções para o Campeonato Brasileiro e para a Copa do Brasil. O torneio mata-mata só será disputado em dezembro e, enquanto isso, o Tricolor das Laranjeiras briga por um espaço no G6.

A equipe volta a campo neste domingo, às 16h (de Brasília), quando recebe o Botafogo, no Maracanã, pela 25ª rodada do Brasileirão.