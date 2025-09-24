Cuiabano lamenta empate do Botafogo contra o Grêmio e culpa arbitragem

O Botafogo ficou no empate por 1 a 1 com o Grêmio, nesta quarta-feira, em Porto Alegre. O resultado impediu os alvinegros de voltarem ao G4 do Campeonato Brasileiro.

Autor do gol carioca, o lateral esquerdo Cuiabano. O jogador elogiou a atuação da equipe, mas lamentou o pênalti marcado para os gaúchos nos minutos finais.

"Fizemos uma grande partida. Devíamos ter saído com os três pontos. A arbitragem prejudicou a gente ali no lance, não foi falta. Depois marcou o pênalti. Agora é seguir trabalhando para conquistar nossos objetivos. Esse ponto é muito importante. Estou feliz pelo gol. Me empenho bastante para ir a frente e marcar", disse.

O Botafogo volta a campo pelo Brasileirão neste domingo, contra o Fluminense, no Maracanã. Para a partida, o técnico David Ancelotti terá mais problemas. Isso porque os zagueiros Kaio e Alexander Barboza estão suspensos.