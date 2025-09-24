Topo

Esporte

Cuiabano lamenta empate do Botafogo contra o Grêmio e culpa arbitragem

24/09/2025 21h46

O Botafogo ficou no empate por 1 a 1 com o Grêmio, nesta quarta-feira, em Porto Alegre. O resultado impediu os alvinegros de voltarem ao G4 do Campeonato Brasileiro.

Autor do gol carioca, o lateral esquerdo Cuiabano. O jogador elogiou a atuação da equipe, mas lamentou o pênalti marcado para os gaúchos nos minutos finais.

"Fizemos uma grande partida. Devíamos ter saído com os três pontos. A arbitragem prejudicou a gente ali no lance, não foi falta. Depois marcou o pênalti. Agora é seguir trabalhando para conquistar nossos objetivos. Esse ponto é muito importante. Estou feliz pelo gol. Me empenho bastante para ir a frente e marcar", disse.

O Botafogo volta a campo pelo Brasileirão neste domingo, contra o Fluminense, no Maracanã. Para a partida, o técnico David Ancelotti terá mais problemas. Isso porque os zagueiros Kaio e Alexander Barboza estão suspensos.

As mais lidas agora

Laxante natural para soltar intestino preso: veja como preparar a bebida

PIS ANO-BASE 2023 CAI NESTA SEMANA ANTECIPADO? Veja CALENDÁRIO

Chá milagroso para eliminar fezes sem força: como fazer receita caseira

Esporte

Palmeiras: Weverton exalta 'mudanças necessárias' de Abel em 3 a 1 no River

Ramón Díaz volta ao Brasil para assumir o Internacional: 'Quero que o time seja protagonista'

Palmeiras leva susto, mas vence River em jogo tenso e vai à semi da Liberta

Seleção de refugiadas do Afeganistão estreia no futebol em torneio da Fifa nos Emirados Árabes

Vila Nova-GO demite o técnico Paulo Turra após empate em casa pela Série B

Com brilho de Messi, Inter Miami goleia NY City pela MLS e emenda 3ª vitória seguida

Textor detona arbitragem após lance em Grêmio x Bota: 'Recusamos a evoluir'

Christian Horner pode adquirir parte da Haas e voltar à Fórmula 1 como CEO e chefão, diz jornal

Estudiantes x Flamengo pela Copa Libertadores: onde assistir ao vivo, estatísticas e escalações

Operário-PR bate Amazonas de virada e sonha com G-4 da Série B

Operário vira sobre Amazonas e emenda 7º jogo seguido sem perder na Série B