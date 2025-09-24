Cris Cyborg e Renan Problema disputam títulos em card da PFL na França

Os brasileiros Cris Cyborg e Renan Problema foram escolhidos para liderar o card da PFL do próximo dia 13 de dezembro, em Lyon, na França. A multicampeã entrará em ação no 'co-main event' do show, em disputa pelo cinturão peso-pena (66 kg) da liga, enquanto o gigante de 2.03m de altura vai em busca do título dos pesos-pesados.

A curitibana terá como adversária a australiana Sara Collins, dona de um cartel invicto no MMA profissional. Já o atleta natural de Goiás vai encarar o russo Vadim Nemkov, ex-campeão meio-pesado (93 kg) do Bellator. O anúncio foi feito pelo novo CEO da Professional Fighters League, John Martin, através das redes sociais (veja abaixo ou clique aqui).

Na última vez que ambos atletas tupiniquins entraram em ação pela PFL, no megaevento promovido pela liga na Arábia Saudita, em outubro do ano passado, os dois tiveram resultados diferentes. Em um duelo 100% verde-amarelo contra Larissa Pacheco, Cris Cyborg levou a melhor na decisão unânime dos juízes e conquistou o cinturão peso-pena superlutas da Professional Fighters League.

Com o mesmo título em jogo, só que na divisão dos pesados, Renan Problema acabou derrotado pelo camaronês Francis Ngannou, por nocaute. Agora, o gigante goiano tem a chance de dar a volta por cima e adicionar o cinturão linear da categoria à sua conquista do GP da companhia em 2023.

Rivais à altura?

Vadim Nemkov é pupilo do lendário lutador russo Fedor Emelianenko, ex-campeão do PRIDE. Aos 33 anos de idade, o ex-campeão meio-pesado do Bellator possui um cartel de 18 vitórias, apenas duas derrotas e um 'no contest' (sem resultado).

Já Sara Collins, de 35 anos, soma seis vitórias e nenhuma derrota na carreira. Ainda sem grandes títulos na carreira, a australiana, que vem de triunfo sobre Leah McCourt, por finalização, em setembro do ano passado, vai em busca da maior conquista do seu currículo até o momento.

The boss has spoken! ??

Our new CEO @JohnMartinPFL announces HUGE matchups heading to Lyon on Saturday, December 13th! ??? #PFLLyon https://t.co/BKIzmmjGTn

- PFL (@PFLMMA) September 24, 2025



