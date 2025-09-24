Topo

CRB supera o Botafogo-SP e mantém sonho de buscar vaga no G-4 da Série B

24/09/2025 21h22

O CRB manteve vivo o sonho de ainda lutar pelo acesso dentro da Série B do Campeonato Brasileiro ao vencer por 3 a 2 o Botafogo-SP, nesta quarta-feira, no estádio Rei Pelé, em Maceió (AL), pela 28ª rodada. A vitória foi praticamente criada ainda no primeiro tempo, com total domínio do time alagoano, que poderia ter aplicado uma goleada no visitante.

Como vinha de derrota por 1 a 0 para o Criciúma, o CRB se reabilitou e diante de sua exigida torcida. Com 40 pontos, ocupa a oitava posição, e ainda segue determinado a brigar por uma das quatro vagas de acesso. A situação do Botafogo é complicada, porque completou quatro rodadas sem vencer e como reflexo do mau momento voltou para a zona de rebaixamento: tem 29 pontos, em 17º lugar.

A estratégia do Botafogo era ficar no campo defensivo nos primeiros minutos para suportar a esperada pressão do CRB. Mas o time acabou muito acuado, com a bola rondando sua grande área, principalmente no jogo aéreo. Desta forma saiu o gol aos 19 minutos.

Após cobrança de escanteio, a defesa não cortou e a bola sobrou do lado esquerdo para Thiaguinho cruzar rasteiro em direção à pequena área, onde o zagueiro Fábio Alemão apareceu para esticar a perna e desviar para as redes.

Apesar do gol, o time paulista não mudou a sua estratégia e continuou sendo sufocado pelo time alagoano. O segundo gol saiu aos 42 minutos, quando Gegê arriscou chute de fora da área, a bola desviou na defesa no meio do caminho e enganou totalmente o goleiro Victor Souza.

O CRB poderia ter decidido a sorte da partida nos acréscimos, quando Mikael desviou de cabeça um cruzamento do lado esquerdo e Victor Souza fez grande defesa, evitando uma goleada no final da etapa.

No segundo tempo, o Botafogo ensaiou uma reação e, enfim, chutou uma bola com perigo aos 16 minutos, com Leandro Maciel, defendida em dois tempos por Vitor Caetano.

O CRB dominava as ações, contudo, e ampliou o placar aos 29. Jeferson Nem perdeu a bola no ataque, proporcionando um contragolpe com William Pottker. Ele arrancou na força física até a área adversária abrindo para Thiaguinho, do lado esquerdo. Com uma inversão de jogo ele deixou Danielzinho livre com o goleiro para bater cruzado e fazer 3 a 0. Era o gol que faltava para 'matar o jogo'.

Mas o Botafogo reagiu, aos 37 minutos, em um lançamento longo que permitiu que Gabriel Bispo subisse sozinho na segunda trave para cabecear. A bola passou por cima do goleiro Vitor Caetano. O lance gerou dúvida de impedimento, sanado após quatro minutos de análise do VAR.

O gol animou o time paulista, que marcou outro gol aos 47 minutos, em jogada ensaiada de falta. Leandro Maciel soltou a bomba, a bola tocou no travessão e caiu depois da linha.

Os dois times voltam a campo no domingo (28) pela 29ª rodada. O CRB vai até Belém (PA) enfrentar o Remo, enquanto o Botafogo faz em Ribeirão Preto o clássico paulista contra a Ferroviária. Ambos começam às 18h30.

FICHA TÉCNICA

CRB 3 X 2 BOTAFOGO

CRB - Vitor Caetano; Matheus Ribeiro (Weverton), Fábio Alemão (Segovia), Henri e Léo Campos; Gegê (Gabriel Gazão), Crystopher e Danielzinho; Thiaguinho, Mikael (Douglas Baggio) e Dadá Belmonte (William Pottker). Técnico: Eduardo Barroca.

BOTAFOGO - Victor Souza; Wallison (Jeferson), Vilar, Edson e Jean Victor; Jhony Douglas (Gabriel Bispo), Leandro Maciel e Matheus Barbosa (Marquinho); Gabriel Barros (Robinho), Guilherme Queiroz e Jefferson Nem (Matheus Régis). Técnico: Allan Aal.

GOLS - Fábio Alemão, aos 19, e Gegê, aos 42 minutos do primeiro tempo; Danielzinho, aos 29, Gabriel Bispo, aos 37, e Leandro Maciel, aos 47 do segundo.

ÁRBITRO - André Luiz Skettino Policarpo Bento (MG).

CARTÕES AMARELOS - Jean Victor e Leandro Maciel (Botafogo-SP).

CARTÃO VERMELHO - Edson (Botafogo-SP).

RENDA E PÚBLICO - Não disponíveis.

LOCAL - Estádio Rei Pelé, em Maceió (AL).

