Corredor verde: torcida do Palmeiras apoia time antes de decisão contra o River na Libertadores

A torcida do Palmeiras preparou grande festa para apoiar a delegação antes do jogo contra o River Plate, pela volta das quartas de final da Libertadores. Os torcedores se reuniram na frente da Academia de Futebol para acompanhar a saída do ônibus a caminho do Allianz Parque, palco do jogo decisivo, que acontece nesta quarta-feira, às 21h30 (de Brasília).

Na saída da delegação, os torcedores formaram o corredor verde, acenderam sinalizadores e apoiaram o time com os tradicionais cantos, além de carregarem bandeirões.

Principal torcida organizada do Palmeiras, a Mancha Verde - atualmente rompida com a gestão Leila Pereira e proibida de entrar no estádio palmeirense com qualquer objeto de identificação - arrecadou mais de R$ 120 mil para distribuir bexigas e bandeirinhas pelo Allianz Parque.

Ver esta publicação no Instagram Uma publicação partilhada por Mancha Alvi Verde (@manchaverdetorcida)

Palmeiras x River Plate: situação do confronto

Com a vantagem de 2 a 1 no primeiro jogo, o Palmeiras joga pelo empate para conseguir a vaga na semifinal da Libertadores. Uma derrota por um gol de diferença leva a decisão para os pênaltis. Enquanto uma vitória argentina por dois gols ou mais de diferença elimina o Verdão.

Quem avançar pega o vencedor de LDU x São Paulo, que se enfrentam nesta quinta-feira, no Morumbis. Na ida, o time equatoriano venceu por 2 a 0.