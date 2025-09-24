Topo

Corredor verde: torcida do Palmeiras apoia time antes de decisão contra o River na Libertadores

24/09/2025 20h41

A torcida do Palmeiras preparou grande festa para apoiar a delegação antes do jogo contra o River Plate, pela volta das quartas de final da Libertadores. Os torcedores se reuniram na frente da Academia de Futebol para acompanhar a saída do ônibus a caminho do Allianz Parque, palco do jogo decisivo, que acontece nesta quarta-feira, às 21h30 (de Brasília).

Na saída da delegação, os torcedores formaram o corredor verde, acenderam sinalizadores e apoiaram o time com os tradicionais cantos, além de carregarem bandeirões.

Principal torcida organizada do Palmeiras, a Mancha Verde - atualmente rompida com a gestão Leila Pereira e proibida de entrar no estádio palmeirense com qualquer objeto de identificação - arrecadou mais de R$ 120 mil para distribuir bexigas e bandeirinhas pelo Allianz Parque.

Palmeiras x River Plate: situação do confronto

Com a vantagem de 2 a 1 no primeiro jogo, o Palmeiras joga pelo empate para conseguir a vaga na semifinal da Libertadores. Uma derrota por um gol de diferença leva a decisão para os pênaltis. Enquanto uma vitória argentina por dois gols ou mais de diferença elimina o Verdão.

Quem avançar pega o vencedor de LDU x São Paulo, que se enfrentam nesta quinta-feira, no Morumbis. Na ida, o time equatoriano venceu por 2 a 0.

