Coritiba x Criciúma pela Série B: onde assistir ao vivo, estatísticas, histórico e escalações

24/09/2025 20h00

Coritiba e Criciúma se enfrentam nesta quinta-feira, pela 28ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. A bola rola às 19h (de Brasília), no Estádio Couto Pereira.

Onde assistir Coritiba x Criciúma ao vivo?

O duelo terá transmissão do Disney+.

Como o Coritiba chega ao confronto

Vice-líder da Série B com 47 pontos, o Coritiba busca um triunfo para tentar assumir a liderança da competição. Com apenas uma vitória nos últimos cinco jogos, o time vive momento de instabilidade.

Como o Criciúma chega ao confronto

O Criciúma precisa ganhar para ultrapassar o próprio Coritiba e assumir a segunda colocação. Atualmente, a equipe é a terceira colocada com 46 pontos e vem de três vitórias seguidas.

Histórico de confronto entre Coritiba x Criciúma

As equipes já se enfrentaram 34 vezes, com 14 vitórias do Coritiba e 11 triunfos do Criciúma. Os outros nove jogos terminaram empatados.

Estatísticas

Coritiba na temporada

  • 19 vitórias, 12 empates e 10 derrota

  • 50 gols marcados 

  • 30 gols sofridos

  • Artilheiros: Dellatorre (8 gols)

Criciúma na temporada

  • 21 vitórias, 13 empates e 9 derrota

  • 54 gols marcados (média de por jogo)

  • 35 gols sofridos

  • Artilheiros: Diego Gonçalves (6 gols)

Prováveis escalações

Provável escalação Coritiba

Pedro Morisco; Zeca, Maicon, Jacy e João Almeida; Wallisson, Sebastián Gómez e Vini Paulista; Lucas Ronier, Iury Castilho e Gustavo Coutinho

Técnico: Gabriel Leite

Provável escalação Criciúma

Alisson; Lucas Dias, Rodrigo e Luiz Henrique; Marcinho e Felipinho; Léo Naldi, Gui Lobo e Jhonata Robert; Diego Gonçalves e Nicolas

Técnico: Eduardo Baptista

Arbitragem de Coritiba x Criciúma

  • Árbitro: Lucas Canetto Bellote (SP)

  • Auxiliares: Anderson Jose de Moraes Coelho (SP) e Leandro Matos Feitosa (SP)

  • VAR: Paulo Renato Moreira da Silva Coelho (RJ)

