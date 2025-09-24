Coritiba x Criciúma pela Série B: onde assistir ao vivo, estatísticas, histórico e escalações
Coritiba e Criciúma se enfrentam nesta quinta-feira, pela 28ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. A bola rola às 19h (de Brasília), no Estádio Couto Pereira.
Onde assistir Coritiba x Criciúma ao vivo?
O duelo terá transmissão do Disney+.
Como o Coritiba chega ao confronto
Vice-líder da Série B com 47 pontos, o Coritiba busca um triunfo para tentar assumir a liderança da competição. Com apenas uma vitória nos últimos cinco jogos, o time vive momento de instabilidade.
Como o Criciúma chega ao confronto
O Criciúma precisa ganhar para ultrapassar o próprio Coritiba e assumir a segunda colocação. Atualmente, a equipe é a terceira colocada com 46 pontos e vem de três vitórias seguidas.
Histórico de confronto entre Coritiba x Criciúma
As equipes já se enfrentaram 34 vezes, com 14 vitórias do Coritiba e 11 triunfos do Criciúma. Os outros nove jogos terminaram empatados.
Estatísticas
Coritiba na temporada
- 19 vitórias, 12 empates e 10 derrota
- 50 gols marcados
- 30 gols sofridos
- Artilheiros: Dellatorre (8 gols)
Criciúma na temporada
- 21 vitórias, 13 empates e 9 derrota
- 54 gols marcados (média de por jogo)
- 35 gols sofridos
- Artilheiros: Diego Gonçalves (6 gols)
Prováveis escalações
Provável escalação Coritiba
Pedro Morisco; Zeca, Maicon, Jacy e João Almeida; Wallisson, Sebastián Gómez e Vini Paulista; Lucas Ronier, Iury Castilho e Gustavo Coutinho
Técnico: Gabriel Leite
Provável escalação Criciúma
Alisson; Lucas Dias, Rodrigo e Luiz Henrique; Marcinho e Felipinho; Léo Naldi, Gui Lobo e Jhonata Robert; Diego Gonçalves e Nicolas
Técnico: Eduardo Baptista
Arbitragem de Coritiba x Criciúma
- Árbitro: Lucas Canetto Bellote (SP)
- Auxiliares: Anderson Jose de Moraes Coelho (SP) e Leandro Matos Feitosa (SP)
- VAR: Paulo Renato Moreira da Silva Coelho (RJ)