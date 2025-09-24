Corinthians vive expectativa de ter até quatro reforços contra o Flamengo

O Corinthians pode ter até quatro reforços para o jogo contra o Flamengo, neste domingo, pela 25º rodada do Campeonato Brasileiro. Em busca de soluções na equipe, o técnico Dorival Júnior vive expectativa de contar com retornos importantes e ter um grupo mais fortalecido para enfrentar o líder da Série A.

Uma volta é certa. O atacante Gui Negão, que cumpriu suspensão na derrota de 1 a 0 para o Sport, na Ilha do Retiro, voltar a ficar à disposição.

O atacante Memphis Depay também deve ser relacionado. O holandês se recupera de um edema na posterior da coxa direita e ainda não voltou a treinar no campo, mas pode reforçar a equipe. Tudo irá depender da evolução do camisa 10 ao longo desta semana.

Outro que pode retornar é o volante Charles, desfalque nas últimas duas partidas por dores no joelho direito. Ele está em transição com a preparação física. O jovem meio-campista Luiz Gustavo Bahia, em tratamento de um edema no tornozelo esquerdo, é mais um que pode ir para o jogo.

Desfalques

Em contrapartida, Dorival Júnior tem desfalques de peso no Corinthians. Os meio-campistas André Carrillo e Rodrigo Garro, contundidos, são ausências certas.

O peruano passou por cirurgia no tornozelo esquerdo, enquanto o camisa 8 argentino teve uma lesão de grau 2 na panturrilha direita. A dupla, portanto, segue entregue ao DM.

Alternativas de Dorival

De volta, Gui Negão pode formar dupla de ataque com Yuri Alberto. Neste caso, se Memphis Depay estiver à disposição, o holandês pode exercer a função de armador, um pouco mais recuado.

Outra opção é deixar Gui Negão de fora para escalar Memphis ao lado de Yuri, tendo provavelmente Vitinho como o meia articulador. Ou, então, iniciar com o camisa 10 no banco de reservas.

Próximo jogo do Corinthians

Corinthians x Flamengo (25ª rodada do Brasileirão)

(25ª rodada do Brasileirão) Data e horário: 28/09 (domingo), às 20h30 (de Brasília)

28/09 (domingo), às 20h30 (de Brasília) Local: Neo Química Arena, em São Paulo (SP)

