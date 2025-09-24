Vaquinha anda devagar enquanto Corinthians tenta desconto para pagar Arena

A vaquinha criada para ajudar o Corinthians a quitar a Neo Química Arena tem caminhado devagar ao longo dos últimos meses.

Vaquinha 'travou'

A vaquinha tinha arrecadado R$ 40.942.556,13 até a tarde de ontem. Ela está "estacionada" na marca dos R$ 40 milhões desde abril.

A ação arrecadou pouco mais de R$ 225 mil desde o começo de agosto. No dia 3 do mês passado, o montante arrecadado era de R$ 40.716.973,13.

O valor arrecadado ao longo dos quase 10 meses de campanha corresponde a aproximadamente 6% da meta. A Gaviões da Fiel lançou a vaquinha com o propósito de arrecadar os R$ 700 milhões que o clube devia à Caixa pela construção da Neo Química Arena.

A organização paga diariamente "boletos" à Caixa. Todo o valor arrecadado durante o dia vai direto para o banco, sem passar pelas mãos da Gaviões ou do próprio Corinthians.

A campanha entra em sua reta final em meio a essa estagnação. A vaquinha terminaria em maio, mas foi prorrogada até dezembro.

Corinthians negocia desconto

A diretoria do Corinthians abriu conversas com a Caixa para diminuir a taxa de juros pela quitação da Arena. As tratativas começaram na última segunda-feira, e as partes têm nova reunião marcada para a próxima semana, quando a diretoria do clube paulista apresentará sua proposta.

O Corinthians quer reduzir a taxa de juros pela metade. Atualmente, ela é calculada com a taxa Selic + 2%, o que totaliza 17%. O clube paulista quer que os cálculos sejam baseados no IPCA, o que reduziria o valor a taxa aplicada a 9%.

Evolução da vaquinha

R$ 1 milhão - 3 horas (27/11/2024)

R$ 5 milhões - 12 horas (28/11/2024)

R$ 10 milhões - 2 dias (29/11/2024)

R$ 20 milhões - 5 dias (02/12/2024)

R$ 30 milhões - 17 dias (13/12/2024)

R$ 35 milhões - 11/1/2025

R$ 40 milhões - 22/4/2025

Valor atual - R$ 40.942.556,13 *

* Valor arrecadado até a tarde de 23/9