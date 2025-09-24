Corinthians treina finalizações e transições visando jogo contra o Flamengo

O Corinthians realizou, na manhã desta quarta-feira, no CT Dr. Joaquim Grava, o segundo treino de preparação visando o jogo contra o Flamengo, pela 25ª rodada do Campeonato Brasileiro. O técnico Dorival Júnior comandou uma atividade de finalizações e transições.

Como foi o treino?

Os atletas abriram o dia com um trabalho de força no gramado. Em seguida, houve um exercício de dois contra um e dois contra dois com finalizações, organizado pela comissão técnica.

Houve também um treino de transição e enfrentamento com igualdade e com superioridade em campo reduzido. Na parte final, outro exercício de transição alternado com três equipes foi aplicado.

Retornos e desfalques

O Corinthians tem um reforço garantido para enfrentar o Flamengo: o atacante Gui Negão, que cumpriu suspensão na derrota de 1 a 0 para o Sport, na Ilha do Retiro. Dorival ainda vive a expectativa de contar com mais três retornos.

A tendência é que o atacante holandês Memphis Depay, embora ainda não tenha ido a campo, fique à disposição. Ele se recupera de um edema na posterior da coxa direita. Tudo dependerá da evolução do jogador ao longo desta semana.

O volante Charles, em transição física, também pode voltar a ser relacionado, assim como o jovem meio-campista Luiz Gustavo Bahia, em tratamento de um edema no tornozelo esquerdo.

Em contrapartida, André Carrillo, que passou por cirurgia no tornozelo esquerdo, e Rodrigo Garro, com uma lesão de grau 2 na panturrilha direita, seguem entregues ao departamento médico e desfalcam o Timão.

Treino com carga desta manhã! ?? ? Rodrigo Coca / Corinthians#VaiCorinthians pic.twitter.com/3RWxeOEa5B ? Corinthians (@Corinthians) September 24, 2025

Próximo jogo do Corinthians

Corinthians x Flamengo (25ª rodada do Brasileirão)

(25ª rodada do Brasileirão) Data e horário: 28/09 (domingo), às 20h30 (de Brasília)

28/09 (domingo), às 20h30 (de Brasília) Local: Neo Química Arena, em São Paulo (SP)

Situação na tabela