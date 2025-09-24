Corinthians treina finalizações e transições visando jogo contra o Flamengo
O Corinthians realizou, na manhã desta quarta-feira, no CT Dr. Joaquim Grava, o segundo treino de preparação visando o jogo contra o Flamengo, pela 25ª rodada do Campeonato Brasileiro. O técnico Dorival Júnior comandou uma atividade de finalizações e transições.
Como foi o treino?
Os atletas abriram o dia com um trabalho de força no gramado. Em seguida, houve um exercício de dois contra um e dois contra dois com finalizações, organizado pela comissão técnica.
Houve também um treino de transição e enfrentamento com igualdade e com superioridade em campo reduzido. Na parte final, outro exercício de transição alternado com três equipes foi aplicado.
Retornos e desfalques
O Corinthians tem um reforço garantido para enfrentar o Flamengo: o atacante Gui Negão, que cumpriu suspensão na derrota de 1 a 0 para o Sport, na Ilha do Retiro. Dorival ainda vive a expectativa de contar com mais três retornos.
A tendência é que o atacante holandês Memphis Depay, embora ainda não tenha ido a campo, fique à disposição. Ele se recupera de um edema na posterior da coxa direita. Tudo dependerá da evolução do jogador ao longo desta semana.
O volante Charles, em transição física, também pode voltar a ser relacionado, assim como o jovem meio-campista Luiz Gustavo Bahia, em tratamento de um edema no tornozelo esquerdo.
Em contrapartida, André Carrillo, que passou por cirurgia no tornozelo esquerdo, e Rodrigo Garro, com uma lesão de grau 2 na panturrilha direita, seguem entregues ao departamento médico e desfalcam o Timão.
Próximo jogo do Corinthians
- Corinthians x Flamengo (25ª rodada do Brasileirão)
- Data e horário: 28/09 (domingo), às 20h30 (de Brasília)
- Local: Neo Química Arena, em São Paulo (SP)
Situação na tabela
- Corinthians: décima posição, com 29 pontos (sete vitórias, oito empates e nove derrotas)
- Flamengo: líder, com 51 pontos (15 vitórias, seis empates e duas derrotas)