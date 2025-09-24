Corinthians lança terceiro uniforme com detalhes em laranja; veja

Nesta quarta-feira, o Corinthians lançou oficialmente o uniforme 3 para a temporada de 2025. Confirmando os vazamentos da Footy Headlines, a camisa é preta e traz detalhes em laranja, cor aplicada também ao escudo e à marca da fornecedora Nike.

Seguindo a linha da coleção Total 90, popular nos anos 2000, e relançada para equipes também fornecidas pela Nike, como Barcelona e Chelsea. Além dos detalhes do modelo, o uniforme também segue com a numeração envolta em um círculo.

Uniforme secundário de 2020 da Holanda, à esquerda, e terceira camisa de 2025 do Corinthians, à direita. (Fotos: Divulgação/Nike)

Depay, que atualmente é um dos maiores nomes do Corinthians, na última Data Fifa tornou-se o maior artilheiro da história da seleção holandesa, ultrapassando o ex-jogador Robin Van Persie. O atacante europeu do Timão já balançou as redes 52 vezes pela Holanda.

Veja preço do novo uniforme

Os valores do novo uniforme variam de acordo com cada versão. O modelo de jogador custa R$ 699,99 em todos os tamanhos. Já a destinada ao torcedor sai por R$ 349,99 nos tamanhos adultos e na versão feminina.

Ainda há o modelo 'Remix', que não tem a numeração e é vista como mais casual. É a versão mais popular e custa R$ 299,99, em todos os tamanhos. A Nike também lançou blusas e moletons no modelo Total 90. A versão masculina é R$ 599,99, enquanto a feminina sai por R$ 699,99.

Todas as versões estão disponíveis no site da Nike.

Do time que foi cravado na história do Corinthians para Rodrigo Garro e Jhonson. Nova camisa III do Timão para quem é #TotalCorinthians. Garanta já o seu em https://t.co/9mAYvh9QuG. pic.twitter.com/NFXlY8oUcW ? Corinthians (@Corinthians) September 24, 2025

Estreia do novo uniforme

É provável que o Corinthians utilize o uniforme na sua próxima partida. Neste domingo, às 20h30 (de Brasília), o Timão recebe o Flamengo, pela 25ª rodada do Campeonato Brasileiro. A equipe de Dorival Júnior ocupa a décima posição da competição, com 29 pontos.