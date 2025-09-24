Corinthians: Dirigentes devem pagar em crise financeira? Colunistas debatem

Responsabilizar os dirigentes ou o Corinthians de uma forma mais severa é um caminho possível para resolver problemas financeiros, avaliaram Alicia Klein e Fabíola Andrade, no Fim de Papo.

O clube já está impedido de inscrever atletas por causa de uma dívida de R$ 34 milhões com o Santos Laguna, do México, e pode sofrer nova punição caso não quite R$ 41,3 milhões com Matías Rojas em 45 dias. A dívida total supera R$ 2 bilhões, com passivos também com Memphis Depay e a Caixa Econômica Federal pela Neo Química Arena.

Fabíola: Mexe no bolso dos dirigentes, e a atitude muda

O Corinthians virou um time de caloteiro. Além de ser um time de caloteiro e do calote, é de uma injustiça esportiva muito grande. [...] Mexe no bolso dos dirigentes para você ver se não muda a atitude, falar ' se o clube não pagar, você vai pagar'. Aí eu quero ver se vou assinar contratos irresponsáveis como estou assinando.

Fabíola Andrade

Alicia: Maior dívida é com o Estado

Grande parte dessa dívida é dívida com o Estado, é dívida de imposto. São pelo menos 700 milhões de reais que é dívida com o Estado brasileiro -- é dinheiro da saúde, da educação, de transporte, dinheiro de trabalhadores comuns, de dívidas trabalhistas, de pessoas comuns que estão sem receber porque o Corinthians faz esse tipo de coisa, que o Corinthians, em vez de pagar uma dívida, faz uma dívida maior, contrato Memphis Depay.

Alicia Klein

O Santos vai sendo montado sem o Neymar. E o Vojvoda tem a oportunidade que talvez seja até boa para o Santos de não precisar se preocupar com o que fazer com o Neymar porque ele vai ter aí um mês para trabalhar o Santos sem as distrações causadas pelo Neymar.

Alicia Klein

Para mim o que tirou o Flu da sul-americana foi aquele gol no finalzinho do primeiro jogo. Aquele gol ali foi letal porque o Fluminense estava feliz com o empate na Argentina.

Fabiola Andrade

Claramente o problema não é só o treinador. Quando você faz essa quantidade de trocas, você tem um problema maior que não é resolvido por trocar o comando técnico da equipe a cada seis meses. Ramon e 'Ramonzinho' passaram sete jogos no Olimpia e pediram demissão depois de uma sequência de quatro jogos sem vitória. Olimpia, Campeonato Paraguaio. E aí, isso os qualifica depois do trabalho que já não tinha sido muito bom no Corinthians para vir e assumir o Inter?

Alicia Klein

