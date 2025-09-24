Conmebol pede que Argentina, Uruguai e Paraguai recebam fase de grupos na Copa do Mundo de 2030

(Reuters) - O presidente da Conmebol, Alejandro Domínguez, reiterou na terça-feira, em Nova York, ao presidente da Fifa, a proposta de que a Copa do Mundo de 2030 seja disputada com 64 seleções e que Argentina, Uruguai e Paraguai sejam anfitriões da fase de grupos.

No ano passado, a Fifa aprovou que os países sediem os três jogos inaugurais da Copa do Mundo, que acontecerá em Espanha, Portugal e Marrocos, em homenagem ao centenário do torneio disputado pela primeira vez no Uruguai em 1930.

Mas a Conmebol quer que o número de equipes participantes aumente dos atuais 48 para 64 e que os países sul-americanos recebam três jogos cada.

Domínguez liderou um evento em Nova York que contou com a presença do presidente da Fifa, Gianni Infantino, e dos presidentes do Uruguai, Yamandú Orsi, e do Paraguai, Santiago Peña. Os dirigentes das federações de futebol dos três países sul-americanos também estavam presentes.

"À medida que nos aproximamos da data, reforçamos que isso não pode acontecer como apenas mais um evento, não pode ser apenas mais uma Copa do Mundo", disse Domínguez na reunião, conforme citado em um post da Conmebol no Instagram.

"Vemos isso como uma oportunidade em 100 anos de poder ter uma fase de grupos que seja disputada na República Oriental do Uruguai, que seja disputada na Argentina e que também seja disputada no Paraguai", acrescentou.

A Fifa ainda não tomou uma decisão sobre a solicitação da Conmebol. O próximo Congresso Ordinário da entidade máxima do futebol mundial está programado para abril de 2026, em Vancouver.

