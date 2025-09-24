Com reforço, Santos segue preparação para duelo contra o Bragantino

O Santos retomou a preparação para o confronto contra o Red Bull Bragantino na tarde desta quarta-feira, no CT Rei Pelé. A atividade contou com a presença do atacante argelino Billal Brahimi.

O jogador já vinha treinando com o grupo, mas foi oficialmente anunciado pelo clube nesta quarta. Ele assinou com o Alvinegro Praiano até o final de 2026. O atacante aguarda sua regularização no BID da CBF para estrear pelo Santos.

Como foi o treino?

O técnico Juan Pablo Vojvoda comandou a segunda atividade com foco no embate de domingo. Sob comando da comissão, os jogadores realizaram trabalhos com bola e de mobilidade no gramado do CT.

Desfalques e retornos

Para o duelo, Vojvoda não poderá contar com o meia-atacante Neymar, que se recupera de uma lesão no músculo reto femoral da coxa direita. Além do craque, o meio-campista Gabriel Bontempo, contundido, e o lateral esquerdo Gonzalo Escobar, suspenso, também desfalcam o Santos.

Em contrapartida, o lateral direito Igor Vinícius e o zagueiro Zé Ivaldo retornam após cumprirem suspensão na última rodada. Quem também deve voltar a ser relacionado é o volante Willian Arão. O jogador se recuperou de um incômodo na panturrilha e voltou a treinar normalmente com o elenco.

Assim, uma provável escalação do Santos tem: Brazão; Mayke, Zé Ivaldo, Luan Peres e Souza; João Schmidt, Zé Rafael, Victor Hugo, Rollheiser e Guilherme; Lautaro Díaz.

Situação na tabela

O Santos respirou na briga contra o rebaixamento após a vitória sobre o São Paulo, por 1 a 0, na última rodada. O Peixe ocupa a 14ª colocação, com 26 pontos, quatro a mais que o Vitória, primeiro time dentro do Z4.

Programação do Santos

O Alvinegro Praiano volta a treinar nesta quinta-feira, às 15h30, novamente no CT Rei Pelé. A equipe encerra a preparação apenas no sábado, quando viaja a Bragança Paulista.

Santos e Bragantino se enfrentam no domingo, às 18h30 (de Brasília), no Estádio Cícero de Souza Marques, pela 25ª rodada do Campeonato Brasileiro.