Com presenças ilustres, COB Expo 2025 é oficialmente inaugurada em São Paulo

Maior feira de esportes olímpicos da América Latina, a COB Expo foi oficialmente inaugurada nesta quarta-feira. A abertura do evento foi conduzida durante a tarde na Sala Los Angeles 2028, no Pro Magno Centro de Eventos, em São Paulo (SP).

A COB Expo, que vai até domingo, reúne profissionais, atletas, ex-atletas, patrocinadores, estudantes e fãs do esporte. Figuras ilustres marcaram presença na cerimônia de abertura - casos de André Fufuca, Ministro do Esporte, e Marco Antônio La Porta, presidente do Comitê Olímpico Brasileiro.

"Muitas das vezes nós temos a oportunidade de conhecer lendas apenas pela televisão, mas tenho a oportunidade de estar aqui hoje com uma lenda viva, nove vezes campeão olímpico, Carl Lewis. Esse ano, conseguimos ampliar os patrocínios, mas queremos avançar no judô, nos esportes aquáticos, em todos os esportes que teremos uma nação esportiva a partir do momento que acreditarmos. Na base, estamos fazendo o possível com grandes parceiros", discursou André Fufuca.

"Agradecemos muito todo o apoio do Governo Federal ao esporte brasileiro. O esporte, unido, é capaz de grandes vitórias. Hoje, estamos aqui para abrir a COP Expo, mas porque esse evento é uma oportunidade de olhar para a comunidade aqui presente, para falar do esporte brasileiro. O esporte se une à gestão e, acima de tudo, ao futuro", complementou Marco Antônio La Porta, presidente do COB.

A introdução do evento também contou com figuras importantes do cenário do esporte olímpico. Na plateia, estiveram presentes o judoca Rafael Souza "Baby", o ex-ginasta Arthur Zanetti, a ex-atleta Mauren Maggi, assim como Caio Bonfim - já de volta do Japão - e Rebeca Lima.

Caio Bonfim e Rebeca Lima, inclusive, receberam homenagens do COB no palco montado na Sala Los Angeles. O marchador, campeão mundial de marcha atlética, e a lutadora, campeã mundial de boxe, receberam uma salva de palmas. Caio, inclusive, subiu ao palco e contou um pequeno bastidor da conquista do ouro em Tóquio.

"Fico muito feliz de estar aqui. A marcha atlética tem uma particularidade. Se você não fizer aquele rebolado direitinho, você toma faltas. E o japonês bicampeão mundial estava em primeiro, mas foi penalizado no final da prova. Chamamos de pitline, dois minutos. E ele já tinha saído do meu raio de visão. Estávamos indo para o estádio, e ele estava no circuito ainda. Quando cheguei no estádio, vi um estádio meio calado. De repente, vi a faixa estendida e fiquei confuso, porque o segundo lugar não ganha faixa [risos]. Aí a ficha foi caindo. Foi bom, que aí não me atrapalhou e saí feliz [risos]", revelou.

Caio Bonfim tambpem doou o par de tênis utilizado na conquista da medalha de prata nos Jogos Olímpicos de Paris, em 2024, para as "Memórias Olímpicas" do COB.

Foi assim, portanto, que a COB Expo foi oficialmente inaugurada nesta quarta-feira. Os próximos dias de evento também serão recheados de palestras, ações com patrocinadores e muito mais.

Veja a programação dos próximos dias da COB Expo

25 de setembro (quinta-feira)

Clínica "Encontro de gigantes" com Mijaín López e o judoca Rafael Silva "Baby".

Coletiva com Mijaín López e o campeão mundial de surfe Yago Dora.

Plenária "Saúde, superação e legado: como a infraestrutura sustenta o esporte", com Craque Neto, Arthur Zanetti, Maurren Maggi, Rafael Silva "Baby" e Erika Coimbra.

Palco Talks: "Rumo ao Mundial: 200 dias para a marcha atlética fazer história em Brasília", com Caio Bonfim e Viviane Lyra, além de bate-papo pelos 25 anos da medalha de prata no 4x100m, reunindo Vicente Lenílson, Edson Luciano Ribeiro, André Domingos, Claudinei Quirino, Claudio Roberto Sousa e Raphael Raymundo de Oliveira.

26 de setembro (sexta-feira)

Palco Talks: celebração dos 100 anos da Corrida de São Silvestre e bastidores da preparação do Brasil para os Jogos Olímpicos de Inverno.

Plenária "Narrativas que inspiram", com narradores Álvaro José, Everaldo Marques, Natália Lara e Milton Leite.

27 de setembro (sábado)

Presença do Cleveland Cavaliers (campeão da NBA em 2016) com ativação especial e bate-papo com gestores do basquete.

Lançamento da Superliga de Vôlei Masculina e Feminina.

Plenária "Força da FAB no Desporto Nacional", reunindo atletas militares e medalhistas olímpicos.

28 de setembro (domingo)

Clínica de percussão com o Movimento Verde e Amarelo.

Palco Talks: "Talento em dobro: a ascensão das gêmeas do rugby rumo ao ciclo olímpico", com Mariely Faria Moreira e Ariely Faria Moreira.

Mais informações - COB Expo 2025

? 24 a 28 de setembro de 2025



? Pro Magno Centro de Eventos - Av. Pfa. Ida Kolb, 513 - Jardim das Laranjeiras, São Paulo - SP, 02518-000



? Evento gratuito | Entrada social: 1kg de alimento não perecível e retirada de ingresso no site



? Mais informações: www.cobexpo.com.br | @cob_expo