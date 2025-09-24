Com lesão no joelho, Rafael Fiziev lamenta saída do UFC Rio: "Era a luta dos sonhos"

Nos últimos dias, o principal assunto do meio do MMA foi a escolha de um novo adversário para Charles 'Do Bronx' no UFC Rio. Após inúmeros nomes serem ventilados e até mesmo se oferecerem para competir no dia 11 de outubro, na 'Cidade Maravilhosa', Mateusz Gamrot, número 8 do ranking peso-leve (70 kg), acabou sendo contemplado com a vaga. Horas após o anúncio oficial do Ultimate na última terça-feira (23), o oponente original do ex-campeão brasileiro, Rafael Fiziev, abriu o jogo e explicou o motivo de sua saída do combate.

Através da ferramenta 'stories' do Instagram (veja abaixo ou clique aqui), o atleta do Azerbaijão revelou que lesionou o joelho e, por isso, não teria condições de enfrentar Charles. Especialista na trocação, Fiziev tem um histórico de contusões e cirurgias na região e optou por se precaver a fim de evitar um longo tempo de molho. Ciente de que deixou uma chance de ouro na carreira escapar pelas mãos, o especialista em muay thai lamentou sua saída do UFC Rio.

"Muitas pessoas estão me perguntando o que aconteceu e por que saí da luta (contra o Charles). Eu lesionei o meu joelho novamente. Mas graças a Deus não há necessidade de cirurgia. Entretanto, não posso forçar 100%. Não consigo malhar, não consigo fazer wrestling, nem sparring. Preciso me curar agora por alguns meses antes de voltar a lutar. Queria lutar no Brasil, era a minha luta dos sonhos, mas já tive algumas cirurgias no joelho. E seria um grande risco lutar lesionado. Grande risco de ter uma terceira cirurgia no mesmo joelho. Não seria bom. Tenho que me recuperar, pessoal", declarou 'Ataman', como é conhecido.

Retorno indefinido

Apesar de se tratar de uma lesão no joelho, que tradicionalmente requer um cuidado extra, Fiziev informou que não precisará, a princípio, passar por um procedimento cirúrgico. Apesar do indício positivo, o atleta do Azerbaijão salientou que terá que se afastar das atividades cotidianas como treinos e preparação por alguns meses. Sendo assim, mesmo não delimitando um prazo exato, é provável que Rafael só volte à ativa no octógono mais famoso do mundo na próxima temporada, possivelmente no primeiro trimestre de 2026.

?? Rafael Fiziev opens up on knee injury and missing his dream fight in Brazil ?

"Many people are asking me what happened and why I'm out of the fight. I injured my knee again, but Alhamdulillah, there's no need for surgery. However, I cannot push 100%, I cannot work, cannot... pic.twitter.com/TiSmRuhaYz

- Red Corner MMA (@RedCorner_MMA) September 24, 2025

Siga nossas redes sociais e fique ligado nas notícias do mundo da luta: X, Instagram, Facebook, Youtube e TikTok