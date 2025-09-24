Com Khellven titular, Abel define Palmeiras para decisão contra o River Plate; veja escalações

Palmeiras e River Plate estão escalados para o jogo de volta das quartas de final da Copa Libertadores, que acontece nesta quarta-feira. A bola rola a partir das 21h30 (de Brasília), no Allianz Parque.

O técnico Abel Ferreira escalou o mesmo time que venceu o River na ida, por 2 a 1. Khellven, recuperado de um trauma no pé, volta a ser titular. O camisa 12 havia desfalcado o Verdão no jogo contra o Fortaleza, no fim de semana.

Escalação do Palmeiras

A escalação do Palmeiras, portanto, é: Weverton; Khellven, Gustavo Gómez, Murilo e Piquerez; Aníbal Moreno, Lucas Evangelista, Andreas Pereira e Felipe Anderson; Flaco López e Vitor Roque.

O único desfalque é o atacante Paulinho, que se recupera de uma cirurgia na perna direita e só deve voltar aos gramados em 2026.

Escalação do River Plate

Do outro lado, o River Plate também tem mudança no time. O técnico Marcelo Gallardo não conta com Driussi, que sentiu dores na primeira decisão contra o Palmeiras. Por outro lado, o meia Giuliano Galoppo volta a ser opção e começa entre os titulares. O ex-São Paulo cumpriu suspensão na ida.

Sendo assim a escalação do River Plate é: Armani; Martínez Quarta, Juan Portillo, Lautaro Rivero e Gonzalo Montiel; Kevin Castaño, Acuña, Ignacio Fernández e Giuliano Galoppo; Quintero Maximiliano Salas.

Situação do confronto

Com a vantagem de 2 a 1 no primeiro jogo, o Palmeiras joga pelo empate para conseguir a vaga na semifinal da Libertadores. Uma derrota por um gol de diferença leva a decisão para os pênaltis. Enquanto uma vitória argentina por dois gols ou mais de diferença elimina o Verdão.

Quem avançar, pega o vencedor de LDU x São Paulo, que se enfrentam nesta quinta-feira, no Morumbis. Na ida, o time equatoriano venceu por 2 a 0.

Arbitragem de Palmeiras x River Plate

Árbitro: Andres Matonte (URU)



Assistentes: Nicolas Taran e Andres Nievas (URU)



VAR: Christian Ferreyra (URU)