Com gol de Savinho, Manchester City vence pela Copa da Liga Inglesa; Arsenal bate time da terceira divisão
O Manchester City avançou de fase na Copa da Liga Inglesa. Nesta quarta-feira, atuando fora de casa, a equipe de Pep Guardiola venceu o Huddersfield Town, da terceira divisão, pelo placar de 2 a 0. Os gols do jogo foram marcados por Phil Foden e pelo brasileiro Savinho.Situação da copa
Com a vitória, o Manchester City avançou à quarta rodada da Copa da Liga Inglesa. O adversário ainda será conhecido posteriormente. Por sua vez, o Huddersfield está eliminado da competição.
Os gols do jogo
A contagem foi aberta ainda no primeiro tempo. Aos 18 minutos, Foden fez uma tabela e acertou uma finalização rasteira certeira para marcar o primeiro do City.
O City ampliou aos 30 minutos do segundo tempo. O brasileiro Savinho entrou perto da pequena área, arriscou um belo chute e fez o segundo da equipe de Manchester.
- O Manchester City volta a campo neste sábado, quando recebe o Burnley no Etihad Stadium, às 11h (de Brasília), pela Premier League.
Port Vale x Arsenal
O Arsenal foi outra equipe a avançar na Copa da Liga Inglesa. O time de Mikel Arteta bateu o Port Vale, também da terceira divisão, pelos mesmos 2 a 0. Por lá, quem marcou os gols foram Eberechi Eze e Leandro Trossard.Situação da copa
Assim como o City, o Arsenal também avançou à quarta rodada da Copa da Liga Inglesa. O Port Vale está eliminado.
Os gols do jogo
O Arsenal abriu o placar aos sete minutos com Eze. Martinelli tabelou e a bola sobrou para o camisa 10, que completou para o gol e abriu o placar.
Por fim, aos 41 minutos do segundo tempo, o Arsenal ampliou com o belga Leandro Trossard, após a assistência de William Saliba.
- O Arsenal volta a jogar no domingo, às 12h30, fora de casa contra o Newcastle, pela Premier League.
? Ficha Técnica
? HUDDERSFIELD 0 x 2 MANCHESTER CITY ?
? Competição: Copa da Liga Inglesa (3ª rodada - jogo único)
?? Local: The John Smith's Stadium, em Huddersfield, na Inglaterra
? Data: 24 de setembro de 2025 (quarta-feira)
? Horário: 15h45 (de Brasília)
? Gols
- ? Phil Foden, aos 18? do 1ºT (Manchester City)
- ? Savinho, aos 30? do 2ºT (Manchester City)
? Ficha Técnica
? PORT VALE 0 x 2 ARSENAL ?
? Competição: Copa da Liga Inglesa (3ª rodada - jogo único)
?? Local: Vale Park, em Staffordshire, na Inglaterra
? Data: 24 de setembro de 2025 (quarta-feira)
? Horário: 16h00 (de Brasília)
? Gols
- ? Eberechi Eze, aos 07? do 1ºT (Arsenal)
- ? Leandro Trossard, aos 41? do 2ºT (Arsenal)