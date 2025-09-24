Topo

Com gol de Savinho, Manchester City vence pela Copa da Liga Inglesa; Arsenal bate time da terceira divisão

24/09/2025 17h43

O Manchester City avançou de fase na Copa da Liga Inglesa. Nesta quarta-feira, atuando fora de casa, a equipe de Pep Guardiola venceu o Huddersfield Town, da terceira divisão, pelo placar de 2 a 0. Os gols do jogo foram marcados por Phil Foden e pelo brasileiro Savinho.

Situação da copa

Com a vitória, o Manchester City avançou à quarta rodada da Copa da Liga Inglesa. O adversário ainda será conhecido posteriormente. Por sua vez, o Huddersfield está eliminado da competição.

Os gols do jogo

A contagem foi aberta ainda no primeiro tempo. Aos 18 minutos, Foden fez uma tabela e acertou uma finalização rasteira certeira para marcar o primeiro do City.

O City ampliou aos 30 minutos do segundo tempo. O brasileiro Savinho entrou perto da pequena área, arriscou um belo chute e fez o segundo da equipe de Manchester.

  • O Manchester City volta a campo neste sábado, quando recebe o Burnley no Etihad Stadium, às 11h (de Brasília), pela Premier League.

Oli SCARFF / AFP

Port Vale x Arsenal

O Arsenal foi outra equipe a avançar na Copa da Liga Inglesa. O time de Mikel Arteta bateu o Port Vale, também da terceira divisão, pelos mesmos 2 a 0. Por lá, quem marcou os gols foram Eberechi Eze e Leandro Trossard. 

Situação da copa 

Assim como o City, o Arsenal também avançou à quarta rodada da Copa da Liga Inglesa. O Port Vale está eliminado. 

Os gols do jogo 

O Arsenal abriu o placar aos sete minutos com Eze. Martinelli tabelou e a bola sobrou para o camisa 10, que completou para o gol e abriu o placar. 

Por fim, aos 41 minutos do segundo tempo, o Arsenal ampliou com o belga Leandro Trossard, após a assistência de William Saliba. 

  • O Arsenal volta a jogar no domingo, às 12h30, fora de casa contra o Newcastle, pela Premier League. 

DARREN STAPLES / AFP

? Ficha Técnica

? HUDDERSFIELD 0 x 2 MANCHESTER CITY ?

? Competição: Copa da Liga Inglesa (3ª rodada - jogo único)

?? Local: The John Smith's Stadium, em Huddersfield, na Inglaterra

? Data: 24 de setembro de 2025 (quarta-feira)

? Horário: 15h45 (de Brasília)

? Gols

  • ? Phil Foden, aos 18? do 1ºT (Manchester City) 

  • ? Savinho, aos 30? do 2ºT (Manchester City) 

? Ficha Técnica

? PORT VALE 0 x 2 ARSENAL ?

? Competição: Copa da Liga Inglesa (3ª rodada - jogo único)

?? Local: Vale Park, em Staffordshire, na Inglaterra

? Data: 24 de setembro de 2025 (quarta-feira)

? Horário: 16h00 (de Brasília)

? Gols

  • ? Eberechi Eze, aos 07? do 1ºT (Arsenal) 

  • ? Leandro Trossard, aos 41? do 2ºT (Arsenal) 

