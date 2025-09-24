Com fim emocionante, Volta Redonda bate o Remo e deixa a vice-lanterna da Série B

Topo

O Volta Redonda respira na Série B do Campeonato Brasileiro. Fazendo valer o fator casa no estádio Raulino de Oliveira, derrotou o Remo pelo placar de 2 a 1, nesta quarta-feira, pela 28ª rodada. O time chegou a sofrer o empate na reta final, mas nos acréscimos, conquistou uma grande vitória para deixar a vice-lanterna da competição.

Com gols de Vitinho e Matheus Lucas, o Volta Redonda subiu duas posições na zona de descenso, aparecendo em 17º lugar, com 30 pontos. Já o Remo segue no meio da tabela, em 10º, com 39. Anunciado na semana, o novo técnico Guto Ferreira acompanhou a partida das tribunas no estádio.

O Volta Redonda aproveitou o fator casa para tomar conta do início do jogo. Com uma postura ofensiva, trocou mais passes e se articulou bem com a bola nos pés. A postura foi premiada logo aos 13 minutos, quando Vitinho recebeu de Ítalo, fintou a marcação e bateu rasteiro. A bola desviou no meio do caminho e morreu no fundo das redes.

O time da Baixada Fluminense seguiu pressionando e chegou perto de ampliar com André Luiz, Sánchez e Thallyson. O Remo tinha dificuldade na criação e concentrou suas ações em Nathan e se limitava em lançamentos na área, sem muito efeito. Thallyson, na reta final, tirou tinta da trave, coroando o bom primeiro tempo do Volta Redonda.

O time carioca não mudou a sua postura na volta do intervalo. Mantendo a boa troca de passes, chegava com facilidade na área do Remo. Jhonny recebeu na direita, cruzou para Sanchez cabecear firme e Marcelo Rangel operou um milagre para evitar o segundo. Depois, o goleiro se esticou todo para pegar o chute de MV.

Na reta final, o Volta Redonda diminuiu a intensidade e viu o Remo equilibrar o jogo. Klaus, de cabeça, quase igualou o placar. Depois, o castigo veio, quando Igor Moraes derrubou João Pedro na área. Jefferson Paulino pegou a cobrança de João Pedro, porém Eduardo Melo empatou no rebote, aos 43. O tropeço parecia inevitável, mas nos acréscimos, Vitinho cruzou, Sanchez escorou e Matheus Lucas deu a vitória ao Volta Redonda aos 51 minutos.

O Volta Redonda retorna a campo na próxima segunda-feira, quando visita o América-MG, na Arena Independência, às 19h, em Belo Horizonte (MG). Já o Remo atua um dia antes, no domingo, às 18h, contra o CRB, no Mangueirão, em Belém.

FICHA TÉCNICA

VOLTA REDONDA 2 X 1 REMO

VOLTA REDONDA - Jefferson Paulino; Jhonny (Wellington Silva), Igor Morais, Lucas Adell e Sánchez; André Luiz, Thallyson (Bruno Barra) e Raí (Igor Maduro); Vitinho Lopes, Ítalo (Matheus Lucas) e Ygor Catatau (MV). Técnico: Rogério Corrêa.

REMO - Marcelo Rangel; Nathan Santos, Klaus, Reynaldo (Kayky Almeida) e Alan Rodríguez; Caio Vinícius, Pedro Castro (Diego Hernández) e Nathan (Jáderson); Marrony (Eduardo Melo), João Pedro e Nicolás Ferreira (Janderson). Técnico: Flávio Garcia (interino).

GOLS - Vitinho, aos 13 minutos do primeiro tempo; Eduardo Melo, aos 43, e Matheus Lucas, aos 51 do segundo.

CARTÕES AMARELOS - Vitinho (Volta Redonda), Pedro Castro, Caio Vinícius, Kayky Almeida e Marrony (Remo).

ÁRBITRO - Pedro Roberto Alves Júnior (PR).

RENDA E PÚBLICO - Não disponíveis.

LOCAL - Estádio Raulino de Oliveira, em Volta Redonda (RJ).

