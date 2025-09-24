Com brilho de Messi, Inter Miami goleia NY City pela MLS e emenda 3ª vitória seguida
Nesta quarta-feira, em confronto válido pela 31ª da MLS, o Inter Miami visitou o New York City no Citi Field, goleou por 4 a 0 e venceu pela terceira vez seguida na competição. Messi (2), Suárez e Gallego balançaram as redes para os visitantes.
E agora?
Com o triunfo, o Inter Miami chegou aos 55 pontos, agora na terceira colocação da tabela, e chegou à terceira vitória seguida (Seattle Sounders, DC United e New York City). Do outro lado, o New York City permaneceu com 53 somados, na quinta posição.
? Resumo do jogo
New York City 0 X 4 Inter Miami
? Competição: 31ª rodada da MLS
?? Local: Citi Fiel
? Data: 24 de setembro de 2025 (quarta-feira)
? Horário: 20h30 (de Brasília)
Gols
? Gallego, aos 43? do 1ºT (Inter Miami)
? Messi, aos 29? do 2ºT (Inter Miami)
? Suárez, aos 38? do 2ºT (Inter Miami)
? Messi, aos 41? do 2ºT (Inter Miami)
Como foi o jogo
O placar foi inaugurado pelo Inter Miami aos 43 minutos do primeiro tempo, quando Gallego recebeu lançamento de Messi e arrematou firme para marcar. Aos 29 da etapa final, Messi dominou cara a cara com o goleiro e arrematou de cavadinha.
Com 38 de segundo tempo, o árbitro assinalou penalidade máxima para o Inter Miami. Suárez, então, concluiu cruzado e converteu. Três minutos depois, Messi recebeu pela ponta direita, driblou o marcador na área e chutou com a perna direita para balançar as redes.
Próximos jogos
New York City
NY Red Bulls x New York City (32ª rodada da MLS)
Data e horário: 27/09 (sábado), às 20h30
Inter Miami
Toronto x Inter Miami (32ª rodada da MLS)
Data e horário: 27/09 (domingo), às 17h30