City bate rival da 3ª Divisão com reservas e gol de Savinho na Copa da Liga

O Manchester City poupou a maioria dos titulares nesta quarta-feira, mas contou com gol do titular Foden e do brasileiro Savinho para desbancar o pequeno Huddersfield Town, por 2 a 0, pela terceira fase da Copa da Liga Inglesa. O dia ainda marcou os avanços de Arsenal, Newcastle e Tottenham.

Vindo de três compromissos complicados em sequência, com vitórias sobre Manchester United e Napoli (este na Champions League) e empate com o Arsenal, Pep Guardiola optou por descansar suas principais peças, com Haaland e Rodri nem relacionados, e Gvardiol, Bernardo Silva, Reijnders e Donnarumma apenas na reserva.

Antes de a bola rolar, o treinador admitiu que a escolha do time era para "dar ritmo e deixar os jogadores (reservas) felizes". Essa será a tendência na Copa da Liga Inglesa antes dos "clássicos." A escalação da equipe alternativa era a chance que o brasileiro Savinho, de olho na Copa do Mundo, Nico González, Oscar Bobb e Mukasa aguardavam.

Já o adversário chegou empolgado após desbancar os favoritos Leicester e Sunderland nas duas primeiras rodadas da competição, ambos nas penalidades, e queria surpreender o gigante do país como já havia feito no Accu Satadium em 12 oportunidades (somou ainda 20 empates e oito derrotas em sua casa no confronto). Mas pouco fez para evitar o primeiro gol, de Foden, após tabela com Mukasa, logo no começo, e bela batida de fora da área.

No último encontro, em janeiro de 2024, pela Copa da Inglaterra, o City goleou o Huddersfield por 5 a 0, o que refletiu bem a postura totalmente retrancada dos donos da casa, mesmo saindo em desvantagem no marcador com somente 18 minutos.

O City poderia ter ampliado o marcador em diversas oportunidades, tamanha sua superioridade no começo da etapa final. Mas desperdiçou boas chances com Bobb, Savinho e Mukasa e quase pagou caro, com Redmond perdendo a chance de ouro de empatar, dentro da pequena área, mandando pelo alto.

O Huddersfield desperdiçou a chance de ouro e viu Savinho definir, aos 29, em bomba pelo lado esquerdo. Desde o Mundial dos Estados Unidos, contra a Juventus, que o brasileiro não anotava. Desencantou na temporada e espera ganhar mais chances de Guardiola para recuperar a posição perdida para Doku.

Nada de zebras nesta quarta-feira

A zebra que derrubou o Manchester United na rodada passada não se fez presente nesta quarta-feira. Além do City, outros três gigantes se garantiram: Newcastle, Tottenham e Arsenal.

O Newcastle recebeu o Bradford e não teve problemas para golear, por 4 a 1, com Joelinton abrindo o marcador, e marcando o terceiro. Bruno Guimarães deu assistências para o segundo, de Osula (também fez o quarto) e para o terceiro, do compatriota. Cook anotou o de honra dos visitantes.

O Tottenham, também em casa, fez 3 a 0 no modesto Doncaster Rovers, com João Palhinha, McGrath, contra, e Johnson. Já o Arsenal visitou o Port Vale e se garantiu com 2 a 0. Eze fez 1 a 0 no começo e Trossard definiu já na reta final do confronto.