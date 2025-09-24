Chapecoense x Avaí pela Série B: onde assistir ao vivo, histórico e escalações
Chapecoense e Avaí protagonizam nesta quinta-feira um clássico catarinense pela 24ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. O palco do duelo será a Arena Condá, a partir das 21h35 (de Brasília).
Onde assistir Chapecoense x Avaí ao vivo?
A partida será transmitida por Rede TV, ESPN 4, Disney+ e Desimpedidos.
Como a Chapecoense chega ao confronto
Com três derrotas nas últimas três partidas, a Chapecoense precisa voltar a vencer para sonhar com o acesso. A equipe é a sexta colocada na Série B com 41 pontos, cinco de diferença para o G4.
Como o Avaí chega ao confronto
Apesar da 11ª colocação, o Avaí ainda sonha com a classificação à Série A. O time possui 37 pontos e uma vitória pode levá-lo ao oitavo lugar. Em seus últimos cinco compromissos na Série B, a equipe acumula uma vitória, um empate e três derrotas.
Histórico de confronto entre Chapecoense x Avaí
Ao todo, são 75 confrontos entre as equipes, com 31 vitórias da Chapecoense e 27 triunfos do Avaí. Os outros 17 embates terminaram empatados.
Estatísticas
Chapecoense na temporada
- 16 vitórias, 15 empates e 11 derrotas
- 57 gols marcados
- 43 gols sofridos
- Artilheiro: Mário Sérgio (10 gols)
Avaí na temporada
- 14 vitórias, 17 empates e 11 derrotas
- 53 gols marcados
- 41 gols sofridos
- Artilheiro: Cléber (8 gols)
Prováveis escalações
Provável escalação Chapecoense
Rafael Santos; Gabriel Inocêncio, Eduardo Doma, João Paulo, Jhonnathan e Walter Clar; Pedro Martins, Rafael Carvalheira e Giovanni Augusto; Marcinho e Neto Pessoa
Técnico: Gilmar Dal Pozzo
Provável escalação Avaí
César Augusto; Marcos Vinícius, Jonathan Costa, Eduardo Brock e DG; Zé Ricardo, Jamerson, JP e Marquinhos Gabriel; Emerson Ramon e Cléber
Técnico: Marquinhos Santos
Arbitragem de Chapecoense x Avaí
- Árbitro: Paulo Cesar Zanovelli da Silva (MG)
- Assistentes: Nailton Junior de Sousa Oliveira (CE) e Luanderson Lima dos Santos (BA)
- VAR: Rodrigo Guarizo Ferreira do Amaral (SP)