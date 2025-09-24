Chapecoense x Avaí pela Série B: onde assistir ao vivo, histórico e escalações

Chapecoense e Avaí protagonizam nesta quinta-feira um clássico catarinense pela 24ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. O palco do duelo será a Arena Condá, a partir das 21h35 (de Brasília).

Onde assistir Chapecoense x Avaí ao vivo?

A partida será transmitida por Rede TV, ESPN 4, Disney+ e Desimpedidos.

Como a Chapecoense chega ao confronto

Com três derrotas nas últimas três partidas, a Chapecoense precisa voltar a vencer para sonhar com o acesso. A equipe é a sexta colocada na Série B com 41 pontos, cinco de diferença para o G4.

Como o Avaí chega ao confronto

Apesar da 11ª colocação, o Avaí ainda sonha com a classificação à Série A. O time possui 37 pontos e uma vitória pode levá-lo ao oitavo lugar. Em seus últimos cinco compromissos na Série B, a equipe acumula uma vitória, um empate e três derrotas.

Histórico de confronto entre Chapecoense x Avaí

Ao todo, são 75 confrontos entre as equipes, com 31 vitórias da Chapecoense e 27 triunfos do Avaí. Os outros 17 embates terminaram empatados.

Estatísticas

Chapecoense na temporada

16 vitórias, 15 empates e 11 derrotas

57 gols marcados

43 gols sofridos

Artilheiro: Mário Sérgio (10 gols)

Avaí na temporada

14 vitórias, 17 empates e 11 derrotas

53 gols marcados

41 gols sofridos

Artilheiro: Cléber (8 gols)

Prováveis escalações

Provável escalação Chapecoense

Rafael Santos; Gabriel Inocêncio, Eduardo Doma, João Paulo, Jhonnathan e Walter Clar; Pedro Martins, Rafael Carvalheira e Giovanni Augusto; Marcinho e Neto Pessoa



Técnico: Gilmar Dal Pozzo

Provável escalação Avaí

César Augusto; Marcos Vinícius, Jonathan Costa, Eduardo Brock e DG; Zé Ricardo, Jamerson, JP e Marquinhos Gabriel; Emerson Ramon e Cléber



Técnico: Marquinhos Santos

Arbitragem de Chapecoense x Avaí