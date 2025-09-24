Topo

Esporte

CBF divulga tabela detalhada das quartas do Brasileiro sub-17; confira

24/09/2025 21h17

Nesta quarta-feira, através de um comunicado oficial, a CBF divulgou a tabela detalhada dos confrontos únicos válidos pelas quartas de final do Campeonato Brasileiro sub-17. Confira as datas, horários e palcos de todas as decisões:

Na próxima terça-feira, serão disputados os quatro jogos decisivos. Às 15h, o Palmeiras recebe o Vasco na Arena Barueri, enquanto o Athletico-PR enfrenta o Fluminense no CAT do Caju, em Curitiba.


Às 17h30, o Flamengo mede forças com o Atlético-MG no Luso Brasileiro, no Rio de Janeiro. Fechando o dia, às 19h, o Red Bull Bragantino encara o Grêmio no CPD Atibaia, em Atibaia (SP).

Os mandos de campo pertencem a Palmeiras, Athletico-PR, Flamengo e Red Bull Bragantino, que terminaram a fase inicial entre os quatro primeiros colocados. Em caso de igualdade no tempo normal, a vaga será decidida nos pênaltis.

