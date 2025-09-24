CBF divulga convocadas da Seleção para a Copa do Mundo de futsal; veja
Nesta quarta-feira, na sede da CBF, o treinador Wilson Sabóia anunciou as 14 atletas convocadas para representarem a Seleção Brasileira na primeira Copa do Mundo Feminina de Futsal organizada pela Fifa.
O Brasil se classificou para o torneio, que ocorrerá nas Filipinas, do dia 21 de novembro ao 7 de dezembro, através do título da Copa América e da primeira colocação do Ranking Mundial Feminino. A Amarelinha divide grupo com Irã, Itália e Panamá na primeira fase.
"O Brasil é uma potência no futsal, e essa Copa do Mundo veio para fincar o desporto futsal no mundo, principalmente no gênero feminino. Estava faltando essa Copa oficial da FIFA. Vamos ter o prazer de participar desse Mundial, com muito respeito às outras seleções e colocando um jogo dinâmico e inteligente, com atletas competentes de qualidade nos critérios técnicos, táticos, cognitivos e comportamentais, para que possamos ter uma equipe equilibrada, lúcida, íntegra, sabendo os momentos das fases do jogo, de ataque, defesa", destacou Sabóia.
A Seleção estreia no dia 23, quando encara o Irã, a partir das 8h30 (de Brasília). Na segunda rodada, enfrenta a Itália, às 7h do dia 26. Por fim, duela contra o Panamá no dia 29, às 6h.
"Tenho certeza absoluta que a gente vai vivenciar a prática do futsal de qualidade para que, com sorte e capacidade, no dia 7 de dezembro, possamos estar na final para trazer o título para o nosso país", concluiu o técnico.
Confira a lista completa de convocadas do Brasil
Goleiras: Bianca (Stein Cascavel) e Júlia (Nun'Álvares)
Fixas: Taty (CMB Matera), Diana (Bitonto) e Camila (Nun'Álvares)
Alas: Amandinha (Torreblanca Melilla), Emily (Torreblanca Melilla), Tampa (Roma), Débora Vanin (CMB Matera), Simone (Kristall) e Luana Rodrigues (Stein Cascavel)
Pivôs: Natalinha (Taboão Magnus), Ana Luiza (Torreblanca Melilla) e Luciléia (Bitonto)