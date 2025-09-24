Topo

Esporte

CBF divulga convocadas da Seleção para a Copa do Mundo de futsal; veja

24/09/2025 19h43

Nesta quarta-feira, na sede da CBF, o treinador Wilson Sabóia anunciou as 14 atletas convocadas para representarem a Seleção Brasileira na primeira Copa do Mundo Feminina de Futsal organizada pela Fifa.

O Brasil se classificou para o torneio, que ocorrerá nas Filipinas, do dia 21 de novembro ao 7 de dezembro, através do título da Copa América e da primeira colocação do Ranking Mundial Feminino. A Amarelinha divide grupo com Irã, Itália e Panamá na primeira fase.

"O Brasil é uma potência no futsal, e essa Copa do Mundo veio para fincar o desporto futsal no mundo, principalmente no gênero feminino. Estava faltando essa Copa oficial da FIFA. Vamos ter o prazer de participar desse Mundial, com muito respeito às outras seleções e colocando um jogo dinâmico e inteligente, com atletas competentes de qualidade nos critérios técnicos, táticos, cognitivos e comportamentais, para que possamos ter uma equipe equilibrada, lúcida, íntegra, sabendo os momentos das fases do jogo, de ataque, defesa", destacou Sabóia.


A Seleção estreia no dia 23, quando encara o Irã, a partir das 8h30 (de Brasília). Na segunda rodada, enfrenta a Itália, às 7h do dia 26. Por fim, duela contra o Panamá no dia 29, às 6h.

"Tenho certeza absoluta que a gente vai vivenciar a prática do futsal de qualidade para que, com sorte e capacidade, no dia 7 de dezembro, possamos estar na final para trazer o título para o nosso país", concluiu o técnico.

Confira a lista completa de convocadas do Brasil

Goleiras: Bianca (Stein Cascavel) e Júlia (Nun'Álvares)

Fixas: Taty (CMB Matera), Diana (Bitonto) e Camila (Nun'Álvares)

Alas: Amandinha (Torreblanca Melilla), Emily (Torreblanca Melilla), Tampa (Roma), Débora Vanin (CMB Matera), Simone (Kristall) e Luana Rodrigues (Stein Cascavel)

Pivôs: Natalinha (Taboão Magnus), Ana Luiza (Torreblanca Melilla) e Luciléia (Bitonto)

As mais lidas agora

Chá de banana com cravo e canela que emagrece rápido: confira receita

Suco para aumentar a potência masculina: veja receita com melancia e limão

PIS ANO-BASE 2023 FOI CONFIRMADO e teve CALENDÁRIO DIVULGADO? Confira

Esporte

Corredor verde: torcida do Palmeiras apoia time antes de decisão contra o River na Libertadores

Tyson diz ganhar mais dinheiro com exibições do que com título: 'Público gosta de ver campeões'

Abel escala Palmeiras com Khellven e Andreas contra River; veja times

Com Khellven titular, Abel define Palmeiras para decisão contra o River Plate; veja escalações

Entenda por que Andrés Sanchez participou de reunião do Corinthians com a Caixa

Com presenças ilustres, COB Expo 2025 é oficialmente inaugurada em São Paulo

São Paulo vence Corinthians com autoridade e avança à semifinal da Copa do Brasil feminina

São Paulo x LDU: onde assistir ao vivo, estatísticas, histórico e escalações

Chapecoense x Avaí pela Série B: onde assistir ao vivo, histórico e escalações

Coritiba x Criciúma pela Série B: onde assistir ao vivo, estatísticas, histórico e escalações

Atlético-GO x América-MG pela Série B: onde assistir ao vivo, histórico e escalações