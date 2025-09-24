Topo

Carrascal faz 'intensivão' sobre características de Arrascaeta no Flamengo

Carrascal fez seu primeiro gol com a camisa do Flamengo no empate por 1 a 1 com o Vasco Imagem: Gilvan de Souza/Flamengo
Bruno Braz e Igor Siqueira
do UOL

Do UOL, no Rio de Janeiro

24/09/2025 05h30

Contratado por cerca de R$ 77 milhões para desempenhar a função exercida por Arrascaeta, o colombiano Carrascal tem feito uma espécie de "intensivão" sobre as características do companheiro uruguaio no Flamengo.

Observações sobre as movimentações

Carrascal tem observado, principalmente, as movimentações e o posicionamento de Arrascaeta. O meia acredita que, aos poucos, tem absorvido a forma como o uruguaio funciona na engrenagem rubro-negra.

O Filipe (Luís) sempre me falou para saber me encontrar dentro dos jogos. Eu também, da minha parte, vi muito o Arrascaeta como ele se move. Acho que de pouco a pouco, estou entendendo muito mais. Espero adaptar-me, porque é uma equipe muito grande, então temos que estar à altura.
Carrascal

Ele demonstrou admiração pelo companheiro, que é ídolo do Flamengo e vive grande temporada, sendo o líder em participações em gols do time.

Bom, eu vim aqui para fazer a minha parte, como eu sempre disse desde quando dei minha primeira entrevista. Admiro muito o Arrascaeta pela carreira dele, por ser um grande jogador, uma grande pessoa. A verdade é que eu vim aqui para estar no nível que a equipe precisa que eu esteja quando o treinador estiver lá esperando para eu poder entrar como titular ou reserva.
Carrascal

Fez seu primeiro gol pelo Flamengo

Carrascal fez seu primeiro gol com a camisa do Flamengo no empate por 1 a 1 com o Vasco, domingo passado, pelo Campeonato Brasileiro. O jogador iniciou a partida como titular já que Arrascaeta foi poupado e ficou no banco de reservas.

Após a partida, o técnico Filipe Luís fez elogios ao colombiano. Para ele, o meia entregou muito mais que somente o gol.

Tem muita qualidade, fez um grande jogo. Entendeu bem os espaços, a importância, o que é determinante para um jogador dessa posição. Fez o gol, mas não só isso. Deu sequência nas jogadas, levou perigo, criou mais chances e é uma opção importantíssima para a gente.
Filipe Luís

Carrascal viajou com a delegação para a Argentina, onde na quinta o time tem o jogo decisivo contra o Estudiantes, às 21h30, pelo duelo de volta das quartas de final da Copa Libertadores. A tendência é a de que jogador inicie a partida entre os reservas.

