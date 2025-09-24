Canobbio lamenta eliminação do Fluminense nas quartas da Sul-Americana

O Fluminense decepcionou seu torcedor e foi eliminado nas quartas de final da Copa Sul-Americana. Nesta terça-feira, os tricolores empataram por 1 a 1 com o Lanús, no Maracanã.

"Faltou fazer o segundo gol. Tivemos oportunidades, mas não fizemos. Era caprichar mais um pouco. Atitude, não faltou. Deixamos tudo dentro de campo. Agora é virar a página para o Campeonato Brasileiro, pois teremos jogo no fim de semana", disse Canobbio, autor do primeiro gol do jogo.

Fim de jogo. Voltamos a campo no domingo, contra o Botafogo, no Maracanã. pic.twitter.com/5fPM4mPO1i ? Fluminense F.C. (@FluminenseFC) September 24, 2025

O Fluminense volta a campo pelo Campeonato Brasileiro neste domingo. Os tricolores terão o clássico contra o Botafogo, no Maracanã, às 16h (de Brasília). O clube ocupa a oitava posição do torneio, com 31 pontos.