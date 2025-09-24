Canobbio lamenta eliminação do Fluminense nas quartas da Sul-Americana
O Fluminense decepcionou seu torcedor e foi eliminado nas quartas de final da Copa Sul-Americana. Nesta terça-feira, os tricolores empataram por 1 a 1 com o Lanús, no Maracanã.
"Faltou fazer o segundo gol. Tivemos oportunidades, mas não fizemos. Era caprichar mais um pouco. Atitude, não faltou. Deixamos tudo dentro de campo. Agora é virar a página para o Campeonato Brasileiro, pois teremos jogo no fim de semana", disse Canobbio, autor do primeiro gol do jogo.