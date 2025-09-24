Topo

Esporte

Canobbio lamenta eliminação do Fluminense nas quartas da Sul-Americana

24/09/2025 00h20

O Fluminense decepcionou seu torcedor e foi eliminado nas quartas de final da Copa Sul-Americana. Nesta terça-feira, os tricolores empataram por 1 a 1 com o Lanús, no Maracanã.

"Faltou fazer o segundo gol. Tivemos oportunidades, mas não fizemos. Era caprichar mais um pouco. Atitude, não faltou. Deixamos tudo dentro de campo. Agora é virar a página para o Campeonato Brasileiro, pois teremos jogo no fim de semana", disse Canobbio, autor do primeiro gol do jogo.

O Fluminense volta a campo pelo Campeonato Brasileiro neste domingo. Os tricolores terão o clássico contra o Botafogo, no Maracanã, às 16h (de Brasília). O clube ocupa a oitava posição do torneio, com 31 pontos.

As mais lidas agora

Suco para aumentar a potência masculina: veja receita com melancia e limão

Rodriguinho critica Yasmin Brunet no BBB 24: 'Não está jogando'

Laxante natural para soltar intestino preso: veja como preparar a bebida

Esporte

Fluminense x Lanús é paralisado no Maracanã após confusão entre polícia e torcedores argentinos

Canobbio lamenta eliminação do Fluminense nas quartas da Sul-Americana

Ancelotti conversa com elenco da Seleção sub-20 antes de viagem para a Copa

Thiago Silva minimiza vaia a Renato pós-queda do Flu: 'Quem joga somos nós'

Fluminense tem bola na trave nos acréscimos, mas empata com o Lanús e dá adeus à Sul-Americana

Fluminense cede empate ao Lanús e cai nas quartas da Sul-Americana

Ferroviária empata no final de não deixa o Goiás abrir vantagem na liderança da Série B

Flu bobeia, cede empate ao Lanús e cai na Sul-Americana dentro do Maracanã

Goiás cede empate à Ferroviária no fim e pode deixar a liderança da Série B

Cuello passa por cirurgia e desfalcará o Atlético-MG até o final da temporada

Novorizontino vence Paysandu com gol no fim e garante permanência no G4