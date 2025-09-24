Campanha da FPF "Pais de Castigo" combate intolerância nos estádios

Nesta quarta-feira, a Federação Paulista de Futebol (FPF) lançou um novo filme da campanha "-Ódio +Futebol". Após fechar os portões de 144 jogos das categorias de base, por conta de mau comportamento de adultos nas arquibancadas, a entidade divulgou um vídeo em que deixa os pais "de castigo".

Todas as partidas das rodadas 16 e 17 das categorias Sub-11 e Sub-12 do Campeonato Paulista, disputadas entre a última semana de agosto e a primeira de setembro, não tiveram a presença de torcedores.

A medida, em caráter educativo, foi uma decisão da FPF por recomendação do Tribunal de Justiça Desportiva (TJD-SP), em decorrência do crescente número de casos de mau comportamento dos torcedores. A Federação informou ao órgão a gravidade e o Tribunal recomendou a medida.

Até o momento da denúncia, essas duas competições haviam registrado 46 ocorrências. Durante 2024, foram 34 casos. São ofensas às crianças, injúria racial, homofobia, além de brigas, ameaças e outros tipos de hostilidade. Grande parte dos atos parte dos próprios pais que acompanham os filhos.

"Fechar os portões não foi para punir, mas, sim, para educar. Esperamos que a medida tenha feito alguns pais refletirem sobre o comportamento que têm nos jogos. As atitudes deles são, acima de tudo, observadas pelos filhos, que não querem e não merecem passar por situações de agressividade e descontrole como as que temos observado", disse Reinaldo Carneiro Bastos, presidente da FPF.

Em 2024, a FPF lançou a campanha "-Ódio +Futebol", que busca combater a intolerância e a violência nos estádios. Com o novo filme, o objetivo é conscientizar os pais de jogadores das categorias de base e fazê-los refletir que suas atitudes refletem nos filhos.

Em depoimentos, os atletas das categorias sub-11 e sub-12 disseram: "Não é legal xingar uma criança. Fiquei triste. Até chorei", "A gente tem muito medo de errar. Se erra, os pais xingam", "Eu queria pedir muito para os pais não xingarem as crianças" e "Só torcer e ficar feliz".

Os torcedores foram autorizados a retornar às arquibancadas no dia 14 de setembro e as partidas seguem normalmente com público.