Topo

Esporte

Bruninho autografa biografia nos Jogos da Juventude: 'Me vejo neles'

Embaixador dos Jogos da Juventude lançou sua biografia "Entre Sombras e Vitórias" - Rodrigo Polidoro/ND
Embaixador dos Jogos da Juventude lançou sua biografia "Entre Sombras e Vitórias" Imagem: Rodrigo Polidoro/ND
do UOL

Gustavo Schuabb

Colaboração para o UOL, em Brasília

24/09/2025 05h30

O Centro Internacional de Convenções do Brasil (CICB), em Brasília, foi palco de uma noite especial para jovens atletas de todo o país na segunda-feira.

Bruno Rezende, o Bruninho, multicampeão olímpico e embaixador dos Jogos da Juventude, lançou sua biografia "Entre Sombras e Vitórias", em uma sessão de autógrafos que emocionou a todos os presentes.

Relacionadas

Ídolo do tênis de mesa, Hugo Hoyama está internado após cirurgia no coração

Consultores da ONU pedem que Fifa suspenda Israel; país tenta vaga na Copa

"Ser embaixador e estar perto desses jovens na quadra é uma viagem no tempo. Me vejo refletido neles", disse Bruninho, destacando a importância de inspirar as novas gerações. Ele também doou exemplares do livro para a biblioteca do Comitê Olímpico do Brasil e um calção autografado do uniforme usado em Paris 2024 para o acervo do museu do COB.

A noite contou com a presença de atletas, treinadores e amigos de longa data, como a senadora Leila Barros, medalhista olímpica também no vôlei, que aproveitou a visita ao CICB para garantir seu exemplar.

Vim só dar um abraço e aproveitar o momento com todo mundo. A fila estava cheia de gente animada. É sempre muito especial estar perto de pessoas que admiro e sentir o carinho de tantos fãs.
Leila Barros

"Entre Sombras e Vitórias" já está disponível nas principais livrarias do país e também na Amazon, nas versões capa comum e digital. O livro oferece uma visão íntima da vida de Bruninho, desde os desafios enfrentados até as conquistas que marcaram sua carreira no vôlei, inspirando jovens atletas que sonham com o mesmo caminho de dedicação e superação.

As mais lidas agora

Laxante natural para soltar intestino preso: veja como preparar a bebida

Chá milagroso para eliminar fezes sem força: como fazer receita caseira

Não é só o RG: veja o que mudou na CNH e entenda nova tabela de categorias

Esporte

Em má fase, dupla perde espaço e tem futuro incerto no Corinthians

Popó aposta em "pegada" para superar diferença de tamanho contra Wanderlei Silva

Meia do Palmeiras projeta desafio contra o Sport e revela objetivo na Copa do Brasil feminina

Luciano busca redenção e tenta findar jejum para levar São Paulo à semi da Libertadores

Após alívio, Santos volta a sofrer com lesões musculares

Grêmio e Botafogo brigam contra a irregularidade em jogo atrasado da 16ª rodada do Brasileirão

CBF e Latam negociam contrato de patrocínio à seleção brasileira

Médico do Vasco diz que 1ª avaliação foi suficiente para vetar Robert Renan

Bruninho autografa biografia nos Jogos da Juventude: 'Me vejo neles'

Erro em última queda é mantra para Palmeiras evitar novo drama em casa

Luciano vive seca de gols e terá de acertar a mira para ajudar o São Paulo