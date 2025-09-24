Brasileiros brilham no Contender Series e ganham vaga no elenco do UFC

Realizado na noite da última terça-feira (23), o sétimo episódio da 9ª temporada do programa 'Contender Series' premiou seis dos dez atletas escalados para o show com contratos com o UFC. Dois lutadores brasileiros estão entre os novos reforços do principal evento de MMA do mundo: Rafael 'Bipolar' Tobias e Jeisla 'A Braba' Chaves.

Primeiro a entrar em ação no octógono do 'Apex', em Las Vegas (EUA), sede dos eventos do Contender Series, o mineiro Rafael Bipolar precisou de pouco mais de três minutos de luta para finalizar o compatriota Jair 'Mamute' de Oliveira com um mata-leão. Agora, o atleta da equipe 'Chute Boxe Monstro', de apenas 22 anos, soma 14 vitórias e apenas uma derrota no MMA profissional - currículo que fez Dana White projetar um "futuro brilhante" para o meio-pesado (93 kg) ao anunciar sua contratação.

Já Jeisla Chaves impressionou o presidente do Ultimate ao protagonizar uma verdadeira guerra dentro do cage contra a argentina Sofia 'La Bruja' Montenegro, vencida pela baiana na decisão dividida dos juízes, que chegou à seis vitórias e nenhuma derrota na carreira. Apesar de não concordar com a pontuação dos jurados, Dana White reconheceu o trabalho feito pelas duas lutadoras e ofereceu contratos com o UFC para ambas.

Demais contratados

Além dos dois brasileiros e da argentina, mais três atletas receberam o tão sonhado contrato com o UFC. O colombiano Javier Reyes, o quirguiz Murtazali Magomedov e o lituano Mantas Kondratavicius venceram seus compromissos no Contender Series, convenceram Dana White e agora fazem parte do plantel de lutadores do Ultimate.

