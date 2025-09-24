Topo

Esporte

Botafogo sai na frente, mas Grêmio empata com pênalti polêmico em jogo atrasado do Brasileiro

Porto Alegre

24/09/2025 21h49

Depois de sofrer com pênaltis no Gre-Nal do último fim de semana, foi na marca da cal que o Grêmio buscou o empate por 1 a 1 diante do Botafogo, em jogo atrasado da 16ª rodada do Campeonato Brasileiro, nesta quarta-feira. O pênalti no fim anotado após revisão no VAR gerou protestos do time carioca em Porto Alegre.

Depois dos 40 minutos do segundo tempo, Marlon cobrou falta na área, mas a bola bateu na mão de Matheus Martins, que compunha a barreira. A reclamação maior por parte dos botafoguenses é que o atacante estava com o braço colado e no movimento giratório, praticamente já de costas para bola. Sem nada a ver com isso, Volpi deslocou Léo Linck e decretou o empate.

No último domingo, no clássico gaúcho, o Grêmio sofreu com pênaltis, quando o rival Internacional teve três a seu favor, mas só converteu dois e o time azul de Porto Alegre venceu o Gre-Nal por 3 a 2. Com o resultado, o Grêmio chegou a 29 pontos, subindo para o 11º lugar.

Já o Botafogo perdeu a chance de entrar no G-4, permanecendo em quinto lugar, com 40 e já não tem mais jogos atrasados para cumprir. Além disso, perdeu sua dupla de zaga para o clássico contra o Fluminense. Kaio foi expulso após o jogo por reclamação, enquanto Barboza levou o terceiro amarelo.

O duelo começou equilibrado, com o Botafogo tentando trocar passes e furar a marcação, enquanto o Grêmio acelerava as jogadas para surpreender. Willian cobrou escanteio e Kannemann chutou esquisito, mas o suficiente para obrigar boa defesa de Léo Linck. Na resposta carioca, Matheus Martins avançou e o zagueiro argentino interveio na hora certa. Com bom volume, o time da casa tinha em Willian o desafogo para suas jogadas.

Principal reforço na temporada, o atacante gerava ações ofensivas e colocou a bola na cabeça de Edenilson, que só não marcou pois Léo Linck fez nova grande defesa. Aos poucos, o time gaúcho baixou a intensidade e viu o Botafogo equilibrar na reta final. Na bola parada, Artur parou em Volpi e depois, seu xará Arthur Cabral, também esquentou as luvas do goleiro. No último minuto, Willian arrancou em velocidade e serviu André, que desperdiçou a principal chance da partida, mandando para fora.

Logo na volta do intervalo, o Botafogo conseguiu ser mais efetivo. Marlon Freitas fez belo lançamento para Cuiabano, que apareceu de homem surpresa na área, dominou e bateu na saída de Volpi. O gol cedo mudou o cenário do confronto, que até então era equilibrado. O Grêmio teve que se expor ainda mais em campo. Com boas trocas ofensivas, pressionava, mas quando teve a bola do empate, Cristian Olivera isolou.

Com o passar do tempo, o jogo foi ficando tenso para o Grêmio, que acelerava as jogadas em momentos errados, facilitando a vida da defesa carioca. Na reta final, o time gaúcho foi para o tudo ou nada e conseguiu um pênalti, já aos 44, quando Marlon cobrou falta e a bola bateu na mão de Matheus Martins, para protestos botafoguenses. Volpi deslocou Linck e deixou tudo igual. Nos acréscimos, ainda teve uma bola na trave para cada lado, com Cuiabano, para os cariocas, e Alex Santana, para os gaúchos.

Pela 25ª rodada, o Botafogo tem pela frente o clássico contra o Fluminense, no domingo, às 16h, no Maracanã. Mais cedo, às 11h, o Grêmio recebe o Vitória, na Arena do Grêmio.

FICHA TÉCNICA

GRÊMIO 1 X 1 BOTAFOGO

GRÊMIO - Tiago Volpi; Marcos Rocha, Gustavo Martins, Noriega (Alex Santana), Kannemann e Marlon; Dodi e Edenílson (Cristian Olivera); Pavón (Alysson), André (Jardiel) e Willian (Cristaldo). Técnico: Mano Menezes.

BOTAFOGO - Léo Linck; Vitinho, Kaio, Alexander Barboza e Alex Telles (Cuiabano); Newton, Marlon Freitas, Matheus Martins e Artur (Kadir); Jeffinho (Mateo Ponte) e Arthur Cabral. Técnico: Davide Ancelotti.

GOLS - Cuiabano, aos sete, Tiago Volpi, aos 44 minutos do segundo tempo.

CARTÕES AMARELOS - Marcos Rocha, Marlon Freitas e Alexander Barboza.

CARTÃO VERMELHO - Kaio.

ÁRBITRO - Lucas Paulo Torezin (PR).

RENDA - R$ 895.231,00.

PÚBLICO - 18.551 torcedores.

LOCAL - Arena do Grêmio, em Porto Alegre (RS).

As mais lidas agora

PIS ANO-BASE 2023 FOI CONFIRMADO e teve CALENDÁRIO DIVULGADO? Confira

Suco ideal para eliminar fezes sem dor: veja receita para soltar intestino

Chá de banana com cravo e canela que emagrece rápido: confira receita

Esporte

Autor de um dos gols do Vasco, Coutinho valoriza triunfo em momento delicado da equipe

Internacional anuncia Ramón Díaz como técnico

Botafogo sai na frente, mas Grêmio empata com pênalti polêmico em jogo atrasado do Brasileiro

Cuiabano lamenta empate do Botafogo contra o Grêmio e culpa arbitragem

Vasco aproveita jogador a mais, vira diante do Bahia e respira no Brasileirão

Lenda do atletismo, Carl Lewis destaca incentivo familiar em carreira de sucesso e relembra maior medalha

Vasco vence Bahia com gol de Coutinho e abre cinco pontos para o Z4

Volpi marca, Botafogo empata com Grêmio e perde chance de entrar no G4

Vasco aproveita expulsão, vence Bahia de virada e respira contra a degola

Vila Nova e Cuiabá ficam no empate por 2 a 2 em segundo tempo frenético pela Série B

Volpi salva atacantes, e Grêmio busca empate com Botafogo em jogo atrasado