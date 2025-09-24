Bicampeão da Fórmula 1, Fernando Alonso deixa aberta a possibilidade de se aposentar ao fim de 2026

O espanhol Fernando Alonso, piloto de Fórmula 1 da Aston Martin, deixou aberta a possibilidade de aposentar ao fim da temporada de 2026, quando termina seu contrato com a equipe britânica.

Fernando Alonso afirmou que, se ele tiver um carro competitivo na próxima temporada, pode ser o momento perfeito para ele deixar de vez a Fórmula 1. O bicampeão mundial queria provar mais uma vez que, depois de tantos anos em ação e já com 45 anos em 2026, ele não sairia da categoria por falta de habilidade, talento ou declínio físico. Ele sairia porque quer, e no auge da sua forma, pois acredita que merece sair.

"Já pensei nisso (aposentadoria), mas vou deixar esta decisão para o ano que vem. Também vai depender de como a equipe estiver naquele momento e do que eles precisam de mim. Estou disposto a ajudar a equipe de todas as maneiras que puder. Não preciso continuar correndo. Estou aqui apenas para ajudar a Aston Martin a se tornar campeã mundial, seja comigo ao volante ou sem mim", expressou Alonso, em entrevista à própria Aston Martin.

Um carro competitivo

Alonso associa sua aposentadoria com a busca de um carro competitivo. Nos últimos anos, o espanhol acumulou alguns fracassos em outras equipes, como na Alpine e McLaren. Porém, na Aston Martin, o piloto veterano vê esse objetivo muito perto de acontecer, principalmente como o novo regulamento em 2026 e a presença do renomado Adrian Newey como designer do time britânico.

"Se tudo correr bem, acho que é um ótimo momento para aposentar, porque, como você disse, venho buscando um carro competitivo e corridas competitivas há muitos e muitos anos, e se eu conseguir, acho que é uma ótima maneira de encerrar minha carreira. Digamos apenas que, se formos competitivos (em 2026), há uma chance maior de eu me aposentar. Se não formos competitivos, será muito difícil desistir sem tentar novamente", afirmou Alonso.

Foto: Divulgação / Aston Martin