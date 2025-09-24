Topo

Esporte

Barboza rasga elogios a Davide no comando do Botafogo: "Trouxe treinos do Real Madrid"

24/09/2025 12h53

Um dos líderes do atual elenco do Botafogo, o zagueiro Alexsander Barboza, elogiou o técnico Davide Ancelotti, comandante do Glorioso. O defensor ainda falou sobre as diferenças do futebol brasileiro e do restante da América do Sul.

"Ele tem muita experiência. Não como técnico em si, mas com tudo que ele viveu com o seu pai no Real Madrid, que é o melhor time do mundo para mim", disse Barboza, em entrevista à jornalista Yara Fantoni.

Davide tornou-se auxiliar técnico de Carlo em 2016, quando Ancelotti assumiu o Bayern de Munique. Desde então, ele acompanhou seu pai em todos os trabalhos: Napoli, Everton e no Real Madrid.

"Muitas vezes, ele (Davide) nos mostra imagens dos treinos do Real Madrid. Tanto que tentamos fazer uma réplica às vezes. Entendemos que os jogadores são diferentes... O Davide tem muitos trabalhos bons, que eu não conhecia. Atualmente, ele faz tudo aqui", completou.

Futebol brasileiro x sul-americano

Argentino naturalizado uruguaio, Barboza também falou sobre as diferenças do futebol brasileiro para o do restante do continente. Antes de chegar ao Botafogo, o zagueiro passou por River Plate, Atlético de Rafaela-ARG, Defensa y Justicia-ARG, Independiente e Libertad-PAR.

"O brasileiro é muito técnico. Argentino e uruguaio são mais na raça. Da minha parte, tento trazer o que sei para ajudar o time", revelou.

