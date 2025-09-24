Autor de um dos gols do Vasco, Coutinho valoriza triunfo em momento delicado da equipe

Nesta quarta-feira, pela 16ª rodada do Brasileirão, o Vasco recebeu o Bahia em São Januário, no Rio de Janeiro, e venceu por 3 a 1, de virada. Autor de um dos tentos, Philippe Coutinho celebrou o resultado positivo, que afasta o time da zona de rebaixamento.

"Vitória muito importante. A situação que a gente está, delicada. Temos que viver cada jogo como uma final. Ao longo da competição fizemos bons jogos. Temos que aprender com os nossos erros e melhorar. Não tem tempo para comemorar porque tem mais um jogo importante no sábado", disse.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Vasco (@vascodagama)

O Vasco, que jogou com um a mais desde os 36 minutos do primeiro tempo, após a expulsão de Jean Lucas, emendou o quarto jogo seguido sem perder na competição (duas vitórias e dois empates) e chegou a 27 pontos, agora na 13ª colocação. O primeiro time do Z4 é o Vitória, com 22 somados.

Os Cruzmaltinos voltam a campo neste sábado (27), contra o Cruzeiro, pela 25ª do Brasileirão. A bola rola às 16h (de Brasília), em São Januário.