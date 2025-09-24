Topo

Esporte

Autor de um dos gols do Vasco, Coutinho valoriza triunfo em momento delicado da equipe

24/09/2025 21h51

Nesta quarta-feira, pela 16ª rodada do Brasileirão, o Vasco recebeu o Bahia em São Januário, no Rio de Janeiro, e venceu por 3 a 1, de virada. Autor de um dos tentos, Philippe Coutinho celebrou o resultado positivo, que afasta o time da zona de rebaixamento.

"Vitória muito importante. A situação que a gente está, delicada. Temos que viver cada jogo como uma final. Ao longo da competição fizemos bons jogos. Temos que aprender com os nossos erros e melhorar. Não tem tempo para comemorar porque tem mais um jogo importante no sábado", disse.

O Vasco, que jogou com um a mais desde os 36 minutos do primeiro tempo, após a expulsão de Jean Lucas, emendou o quarto jogo seguido sem perder na competição (duas vitórias e dois empates) e chegou a 27 pontos, agora na 13ª colocação. O primeiro time do Z4 é o Vitória, com 22 somados.

Os Cruzmaltinos voltam a campo neste sábado (27), contra o Cruzeiro, pela 25ª do Brasileirão. A bola rola às 16h (de Brasília), em São Januário.

As mais lidas agora

Não é só o RG: veja o que mudou na CNH e entenda nova tabela de categorias

Laxante natural para soltar intestino preso: veja como preparar a bebida

Rodriguinho critica Yasmin Brunet no BBB 24: 'Não está jogando'

Esporte

Palmeiras: Weverton exalta 'mudanças necessárias' de Abel em 3 a 1 no River

Ramón Díaz volta ao Brasil para assumir o Internacional: 'Quero que o time seja protagonista'

Palmeiras leva susto, mas vence River em jogo tenso e vai à semi da Liberta

Seleção de refugiadas do Afeganistão estreia no futebol em torneio da Fifa nos Emirados Árabes

Vila Nova-GO demite o técnico Paulo Turra após empate em casa pela Série B

Com brilho de Messi, Inter Miami goleia NY City pela MLS e emenda 3ª vitória seguida

Textor detona arbitragem após lance em Grêmio x Bota: 'Recusamos a evoluir'

Christian Horner pode adquirir parte da Haas e voltar à Fórmula 1 como CEO e chefão, diz jornal

Estudiantes x Flamengo pela Copa Libertadores: onde assistir ao vivo, estatísticas e escalações

Operário-PR bate Amazonas de virada e sonha com G-4 da Série B

Operário vira sobre Amazonas e emenda 7º jogo seguido sem perder na Série B