ATP 500 de Tóquio: primeira rodada é marcada por surpresas

24/09/2025 11h58

A primeira rodada do ATP 500 de Tóquio de tênis foi marcada por partidas equilibradas e algumas surpresas. Três confrontos movimentaram o início do torneio nesta terça-feira (23), com destaque para a vitória do alemão Daniel Altmaier sobre o canadense Denis Shapovalov.

Parciais dos jogos

Daniel Altmaier (ALE), número 50 do ranking, venceu Denis Shapovalov (CAN), 26º do mundo, por 2 sets a 0, com parciais de 7/6 e 6/3.

Em duelo disputado, Marton Fucsovics (HUN), 58º do ranking, superou Frances Tiafoe (EUA), 29º, por 2 sets a 1 ? parciais de 3/6, 6/1 e 7/5.

Já o português Nuno Borges, número 51 do mundo, virou sobre o japonês Yosuke Watanuki, 147º, vencendo por 2 sets a 1 ? parciais de 2/6, 6/4 e 6/1.

A competição segue com importantes nomes do circuito em busca do título na capital japonesa.

