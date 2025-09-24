Bernard salva no fim, Atlético bate Bolívar e vai à semi da Sul-Americana
O Atlético-MG sofreu, mas venceu o Bolívar (BOL) por 1 a 0, com gol no fim, na Arena MRV. O resultado classificou o Galo à semifinal da Copa Sul-Americana.
Bernard foi o herói da noite ao marcar o gol da vitória nos acréscimos do segundo tempo. Ele começou a partida no banco e entrou na primeira etapa após lesão de Alexsander.
Após o empate por 2 a 2 em La Paz, o Galo se garantiu na semifinal com a vitória. O time mineiro aguarda o vencedor do duelo entre Once Caldas (COL) e Independiente de Valle (EQU). Na ida, a equipe colombiana venceu por 2 a 0. Eles se enfrentam ainda nesta quarta-feira.
O Galo volta a campo no próximo sábado, contra o Mirassol. O confronto é válido pela 25ª rodada do Campeonato Brasileiro, onde o Atlético ocupa a 16ª posição, com 25 pontos.
Vaias no primeiro tempo, glória no final
Ambas as equipes tiveram um primeiro tempo com pouca criatividade. O Bolívar mantinha uma posse de bola sem objetivo e se limitou a um chute de fora da área sem perigo para Everson.
Já o Galo se incomodava com a comodidade do rival na Arena MRV, mas pouco conseguia ameaçar. Os únicos momentos que levantaram a torcida na etapa inicial foram já nos acréscimos, com um chute para fora de Scarpa e uma tentativa de gol olímpico de Hulk. Os jogadores do Atlético desceram para o intervalo sob vaias.
A volta para o segundo tempo trouxe os donos da casa com outra postura, tendo mais êxito em, pelo menos, incomodar o goleiro Lampe, que viu chutes de Scarpa e Arana passarem perto.
Sampaoli arriscou e tirou Hulk aos 28, acionando Biel. O camisa 77, logo em sua primeira jogada, conseguiu um pênalti marcado em campo, mas o VAR enxergou falta fora da área. Biel ainda se envolveria em outro lance polêmico, no qual os jogadores do Galo pediram nova penalidade. No final, o Atlético pressionou em busca do gol e saiu com a classificação.
Gols e lances importantes
Arriscou: O primeiro arremate com mais direção foi de Cataño. Aos 10 minutos, o meia do Bolívar tentou um chute de longe, e Everson apenas acompanhou a bola sair pela linha de fundo.
Lesão no 1º tempo: Alexsander dividiu bola com Robson Matheus e levou a pior no lance. O volante do Galo tentou seguir no jogo, mas teve que sair com dores no joelho direito. Bernard entrou em seu lugar, e Igor Gomes foi recuado.
Torcida acordou: Os únicos lances que levantaram a torcida do Galo no primeiro tempo aconteceram já nos acréscimos. De fora da área, Scarpa tentou, e a zaga desviou para escanteio. Na cobrança, Hulk mandou direto para o gol, e Lampe socou para longe. Antes do fim da etapa inicial, Reinier tentou por cima para deixar cara a cara com o goleiro, mas o camisa 11 não teve domínio da bola.
Na rede pelo lado de fora: O Atlético voltou para o segundo tempo com mais postura ofensiva e teve a primeira boa chance. Hulk tentou bola enfiada para Bernard, que disputou com a zaga. Na sobra, Scarpa buscou o ângulo e mandou na lateral do gol.
Tirou tinta: O Galo continuou pressionando e teve outra boa chance. Arana aproveitou bola sobrada na entrada da área e mandou no canto, raspando a trave de Lampe.
Assustou: Após bola desviada no meio-campo, Batallini foi lançado entre os zagueiros e ficou cara a cara com Everson, mas bateu para fora. O assistente, no entanto, já assinalava o impedimento.
Juíz deu pênalti, mas... Aos 32 do segundo tempo, Biel fez boa jogada pela direita e foi derrubado por Cataño. O árbitro assinalou a penalidade máxima, mas o VAR viu que a falta foi fora da área.
Everson cresceu: Na melhor chance do Bolívar, Dorny Romero foi acionado em profundidade e ficou cara a cara com Everson. O goleiro alvinegro mandou para escanteio.
Bernard herói: O camisa 11 fez o gol da partida aos 47 minutos. Scarpa mandou na área, e Bernard cabeceou no canto de Lampe.
Ficha técnica
Atlético-MG 1 x 0 Bolívar (BOL)
Copa Sul-Americana - volta das quartas de final
Data: 24/09/2025 (quarta-feira)
Horário: 19h (de Brasília)
Local: Arena MRV, em Belo Horizonte (MG)
Árbitro: Facundo Tello (ARG)
Assistentes: Juan Belatti (ARG) e Gabriel Chade (ARG)
VAR: Germán Delfino (ARG)
Gol: Bernard, aos 46' do 2º tempo (CAM)
Amarelo: Igor Gomes, Fausto Vera, Bernard e Biel (CAM); Miguel Torrén e Cataño (BOL)
Atlético-MG: Everson; Lyanco, Vitor Hugo e Iván Román (Fausto Vera); Guilherme Arana (Caio Paulista), Alan Franco, Alexsander (Bernard), Igor Gomes e Gustavo Scarpa; Reinier (Rony) e Hulk (Biel). Técnico: Jorge Sampaoli
Bolívar (BOL): Lampe; Jesús Sagredo, Miguel Torrén, Santiago Echeverría e José Sagredo; Ervin Vaca, Leonel Justiniano e Robson Matheus; Daniel Cataño (Dorny Romero), Damián Batallini (Pato Rodríguez) e Martín Cauteruccio. Técnico: Flavio Robatto.