Atlético-MG busca 'virada de chave' sob pressão contra o Bolívar na Sul-Americana

O Atlético-MG entra em campo nesta quarta-feira, às 19h, na Arena MRV, em Belo Horizonte, para enfrentar o Bolívar pelas quartas de final da Copa Sul-Americana. Como na ida houve empate por 2 a 2, quem vencer agora fica com a vaga. Em caso de novo empate, a vaga será definida na cobrança de pênaltis.

O duelo é tratado como decisivo para o clube mineiro, que tenta reencontrar o caminho das vitórias e conquistar o primeiro triunfo sob o comando do técnico Jorge Sampaoli.

O argentino soma quatro jogos à frente da equipe, com dois empates e duas derrotas, desempenho que acendeu um alerta interno e externo. A sequência negativa marca o pior início de trabalho da carreira do treinador, aumentando o peso do confronto diante dos bolivianos.

A insatisfação da torcida ficou evidente nesta terça-feira, quando um grupo de torcedores foi ao Centro de Treinamento para cobrar atletas e comissão técnica. O encontro contou com conversas entre os jogadores, entre eles Hulk, principal referência do elenco, em busca de união para reverter o momento.

O empate por 2 a 2 no jogo de ida, em La Paz, ainda é motivo de frustração. O Atlético abriu dois gols de vantagem, mas não conseguiu sustentar o resultado na altitude, deixando escapar uma vitória que poderia ter mudado a configuração da série. O tropeço recente contra o Botafogo, no Brasileirão, ampliou as críticas, já que a equipe atuou boa parte do duelo com um jogador a mais e mesmo assim saiu derrotada por 1 a 0.

Para este duelo, o técnico terá problemas importantes. Suspensos, o lateral Natanael e o zagueiro Júnior Alonso estão fora dos planos. Iván Roman surge como a principal alternativa na defesa, enquanto Gabriel Menino pode ser improvisado pelo lado. As mudanças obrigatórias exigem ajustes no sistema defensivo, que já vinha sendo alvo de críticas.

Outra baixa é o lateral-direito Saravia, em recuperação de lesão muscular. Apesar de já realizar corridas em campo, o argentino segue sem previsão de retorno. A ausência prolongada tem limitado as opções de Sampaoli, que precisará recorrer mais uma vez a soluções caseiras para compor o setor.

Mesmo sob pressão, o treinador tenta transmitir confiança. Em entrevista antes da partida, destacou a necessidade de evolução coletiva e convocou o apoio da torcida para transformar a Arena MRV em um fator determinante.

"Vamos com toda a energia, vamos tentar mudar essa história. Estou convencido de que há algumas melhorias estruturais e que seguramente no jogo de quarta-feira vamos ter algumas melhoras, com certeza. Por isso digo que convoco o torcedor porque o time tem três dias para trabalhar e vai tentar mudar isso que hoje está um pouco complicado", afirmou.

O adversário, porém, chega motivado. O Bolívar vive boa fase sob o comando do técnico Flavio Robatto e tem no goleiro Lampe uma peça-chave para sustentar a solidez defensiva. Na frente, o argentino Pato Rodríguez, conhecido do futebol brasileiro, é o responsável por liderar a criação de jogadas e dar profundidade ao ataque.

Robatto, entretanto, terá de lidar com um desfalque considerável. O zagueiro Ignacio Gariglio foi expulso no primeiro jogo e desfalca a equipe em Belo Horizonte. A ausência obriga a comissão técnica a redesenhar a linha defensiva, ponto que o Atlético pretende explorar para buscar vantagem.

FICHA TÉCNICA

ATLÉTICO-MG X BOLÍVAR-BOL

ATLÉTICO-MG - Everson; Gabriel Menino, Lyanco, Iván Roman e Guilherme Arana; Fausto Vera, Alan Franco, Gustavo Scarpa e Igor Gomes; Rony e Hulk. Técnico: Jorge Sampaoli.

BOLÍVAR - Lampe; Echeverría, José Sagredo, Torrén e Yomar Rocha; Robson Matheus, Justiniano e Melgar; Batallini, Cauteruccio e Pato Rodríguez. Técnico: Flavio Robatto.

ÁRBITRO - Facundo Tello (ARG).

HORÁRIO - 19h.

LOCAL - Arena MRV, em Belo Horizonte (MG).