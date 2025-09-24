Atlético-MG bate Bolívar com gol nos acréscimos e avança à semifinal da Sula
Nesta quarta-feira, em confronto válido pela partida de volta das quartas de final da Copa Sul-Americana, o Atlético-MG recebeu o Bolívar na Arena MRV, venceu por 1 a 0 e avançou à próxima fase da competição. Bernard foi quem balançou as redes para os mandantes.
Galo e Bolívar haviam empatado na partida de ida do confronto, em La Paz, por 2 a 2. O agregado, portanto, ficou em um tento de vantagem a favor da equipe mineira.
E agora?
Agora classificado, o Atlético-MG encara na semifinal o vencedor do duelo entre Once Caldas e Independiente Del Valle, que também jogam hoje, mas às 21h30 (de Brasília).
? Resumo do jogo
??ATLÉTICO-MG 1 X 0 BOLÍVAR?
? Competição: Quartas de final da Copa Sul-Americana
?? Local: Arena MRV, em Belo Horizonte (MG)
? Data: 24 de setembro de 2025 (quarta-feira)
? Horário: 19h (de Brasília)
Arbitragem
- Árbitro: Facundo Tello (ARG)
- Assistentes: Juan Belatti (ARG) e Gabriel Chade (ARG)
- VAR: Germán Delfino (ARG)
Gols
- ? Bernard, aos 45? do 1ºT (Atlético-MG)
Como foi o jogo
O primeiro e único gol da partida foi marcado pelo Atlético-MG, aos 45 minutos do primeiro tempo. Após dominar pela ponta direita, Gustavo Scarpa fez cruzamento para Bernard. O atacante, então, se antecipou ao marcador na segunda trave e desviou de cabeça, no contrapé do goleiro, para marcar.
Próximos jogos
Atlético-MG
- Atlético-MG x Mirassol (25ª rodada do Brasileirão)
Data e horário: 27/09 (sábado), às 21h
Local: Arena MRV, em Belo Horizonte (MG)
Bolívar
- Gualberto x Bolívar (21ª rodada do Boliviano)
Data e horário: 28/09 (domingo), às 16h
Local: Estádio Jesús Bermúdez, em Oruru, Bolívia