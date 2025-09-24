Topo

Atlético-GO x América-MG pela Série B: onde assistir ao vivo, histórico e escalações

24/09/2025 20h00

Pela 24ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro, o Atlético-GO recebe o América-MG nesta quinta-feira. O duelo está marcado para as 21h30 (de Brasília), no Estádio Antônio Accioly.

Onde assistir Atlético-GO x América-MG ao vivo?

A partida terá transmissão do Disney+.

Como o Atlético-GO chega ao confronto

Com cinco jogos de invencibilidade, o Atlético-GO vem em ascensão na Série B e pode entrar na briga direta pelo acesso com uma vitória. Com 38 pontos, o time ocupa a nona colocação.

Como o América-MG chega ao confronto

O América-MG luta contra o rebaixamento. A equipe é a 16ª colocada com 30 pontos, apenas um de diferença para o Z4. Com duas vitórias nas últimas quatro partidas, o time precisa pontuar para se afastar da zona da degola.

Histórico de confronto entre Atlético-GO x América-MG

As equipes já se enfrentaram 21 vezes, com sete triunfos do América-MG e outros cinco do Atlético-GO, além de nove empates.

Estatísticas

Atlético-GO na temporada

  • 15 vitórias, 19 empates e 10 derrotas

  • 53 gols marcados 

  • 44 gols sofridos

  • Artilheiros: Caio Dantas e Marcelinho (7 gols)

América-MG na temporada

  • 12 vitórias, 12 empates e 16 derrotas

  • 44 gols marcados 

  • 45 gols sofridos

  • Artilheiro: Willian Bigode (6 gols)

Prováveis escalações

Provável escalação Atlético-GO

Paulo Vítor; Dudu, Adriano Martins, Tito e Pedro Henrique; Ronald, Luizão e Robert; Federico Martínez, Lelê e Yuri

Técnico: Rafael Lacerda

Provável escalação América-MG

Gustavo; Júlio César, Potiguar, Lucão e Paulinho; Felipe Amaral, Elizari e Kauã Diniz; Stênio, Willian Bigode e Miguelito

Técnico: Alberto Valentim

Arbitragem de Atlético-GO x América-MG

  • Árbitro: Paulo Belence Alves dos Prazeres Filho (PE)

  • Auxiliares: Karla Renata Cavalcanti De Santana (PE) e Bruno Cesar Chaves Vieira (PE)

  • VAR: Pathrice Wallace Correa Maia (RJ)

