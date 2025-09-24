Athletico-PR e Cuiabá miram G-4 na Série B, enquanto quatro clubes lutam contra o rebaixamento

A 28ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro terá sequência na noite desta quarta-feira, com mais cinco jogos. Os destaques ficam para Athletico-PR e Cuiabá, que tentam entrar no G-4, grupo de acesso, enquanto Botafogo-SP, Athletic-MG, Amazonas e Volta Redonda brigam contra o rebaixamento.

Logo às 19 horas, o Athletico-PR fará um duelo de opostos diante do Athletic-MG, na Arena Sicredi, em São João del Rei (MG). Com 42 pontos, o time paranaense está apenas um atrás do Novorizontino e pode entrar no G-4 em caso de vitória e tropeço do rival na rodada.

Do outro lado, com 32, os donos da casa vivem apertados na briga contra a degola. No mesmo horário, o Cuiabá, que tem 41, terá um duelo de peso no Estádio Onésio Brasileiro Alvarenga, o OBA, em Goiânia (GO), quando visita o Vila Nova. O time da casa, com 36, quer voltar a sonhar com o acesso e se aproximar dos mato-grossenses na classificação.

Também às 19h, o Botafogo-SP tenta deixar a zona de rebaixamento diante do CRB, no estádio Rei Pelé, em Maceió (AL). O time paulista abre a zona de rebaixamento com 29 pontos, um atrás do América-MG, enquanto o adversário, com 37, tenta seguir brigando por G-4.

Pouco mais tarde, às 20h, é a vez do Amazonas, com 27, visitar o Operário no Estádio Germano Kruger, em Ponta Grossa (PR), que com 36, tenta se recuperar na Série B. Com a mesma pontuação do time manauara, o Volta Redonda recebe o Remo, com 39, às 21h30, no Estádio Raulino de Oliveira.

O time paraense ainda vai estrear o técnico Guto Ferreira escolhido para substituir o português António Oliveira. O time será dirigido pelo interino Flávio Garcia.

Na quinta-feira, mais três jogos fecham a 28ª rodada. No Estádio Couto Pereira, às 19h, o Coritiba recebe o Criciúma. Pouco depois, a partir das 21h30, é a vez do Atlético-GO encarar o América-MG, no Estádio Antônio Accioly, momentos antes de Chapecoense e Avaí, às 21h35, na Arena Condá, em Chapecó.