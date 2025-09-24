Athletico-PR bate Athletic-MG, vence a sexta seguida e encosta no G-4 da Série B

O Athletico-PR parece ter encontrado um caminho promissor rumo ao acesso. Na noite desta quarta-feira, o time paranaense foi à Arena Sicredi para encarar o 'xará' Athletic-MG, pela 28ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro, e com brilho de Viveros, superou o adversário por 3 a 0, chegando à sexta vitória consecutiva.

Além da sequência de vitórias, o resultado emplacou o sétimo jogo sem derrota do Athletico na Série B, indo a 45 pontos, apenas um atrás do Novorizontino, primeiro time na zona de acesso. Do outro lado, com 32, o time mineiro segue apertado na briga contra a degola.

Embalado na Série B, o Athletico-PR foi quem ditou o jogo desde o apito inicial. Entretanto, o time paranaense viu o adversário se fechar na marcação e não dar muitas chances, criando a primeira boa oportunidade apenas aos 22, quando Luiz Fernando recebeu de Esquivel, bateu e viu a defesa do Athletic cortar na hora certa.

O jogo então esfriou, até que aos 46, Luiz Fernando recebeu passe de Zapelli e escorou na medida para Viveros tocar na saída do goleiro e levar o Athletico em vantagem para o intervalo.

Na volta para o segundo tempo, o time de Curitiba quase ampliou logo aos três, quando Zapelli cobrou escanteio, Luiz Fernando mandou de cabeça e Glauco fez grande defesa. A resposta do Athletic veio aos seis, com Torrão também mandando de cabeça e Santos salvando.

Aos 14, foi a vez de Glauco voltar a brilhar. Zapelli cobrou falta com muito perigo e o goleiro evitou mais um gol. A resposta mineira veio logo depois, aos 16, em cabeçada de Ajul que parou em Santos.

O jogo ficou ainda mais agitado aos 26, quando Julimar recebeu na área, caiu e pediu pênalti. Após análise do VAR, o árbitro apontou a falta e o próprio atacante foi para a cobrança, mandando para o fundo do gol. Ainda deu tempo para mais um. Aos 47, Leozinho cobrou falta no ângulo e marcou um golaço, selando a vitória.

As equipes já se preparam para a 29ª rodada da Série B. No sábado (27), o Athletico-PR volta à Arena da Baixada para encarar o Operário-PR, às 20h30. No dia seguinte, no mesmo horário, é a vez do Athletic-MG visitar o Cuiabá, na Arena Pantanal.

FICHA TÉCNICA

ATHLETIC-MG 0 X 3 ATHLETICO-PR

ATHLETIC-MG - Glauco; Douglas Pelé, Sidimar, Marcelo Ajul (Gabriel Índio) e Rodrigo Gelado; Fabrício Isidoro, Sandry (Alason Carioca) e Welinton Torrão (Kauan Lindes); Alessio da Cruz (Neto Costa), Luiz Filipe (Guilherme Cachoeira) e Ronaldo Tavares. Técnico: Rui Duarte.

ATHLETICO-PR - Santos; Terán (Léo), Aguirre e Arthur Dias; Benavídez, Zapelli (Felipinho), Patrick, Dudu (Leozinho) e Esquivel (Fernando); Luiz Fernando (Julimar) e Viveros. Técnico: Odair Hellmann.

GOLS - Viveros, aos 46 minutos do primeiro tempo; Julimar, aos 31, e Leozinho, aos 47 do segundo.

CARTÕES AMARELOS - Luiz Filipe, Douglas Pelé, Sidimar, Marcelo Ajul e Sandry (Athletic); Arthur Dias e Viveros (Athletico-PR).

ÁRBITRO - Marcio dos Santos Oliveira (AL).

RENDA E PÚBLICO - Não disponíveis.

LOCAL - Arena Sicredi, em São João del Rei (MG).