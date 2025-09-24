Athletico-PR bate Athletic e segue colado no G4 da Série B

Nesta quarta-feira, pela 28ª rodada da Série B, o Athletico-PR visitou o Athletic no Estádio Joaquim Portugal e venceu por 3 a 0. Os gols foram marcados por Kevin Viveros, Julimar e Leozinho.

Situação da Tabela

Com o resultado positivo, o Furacão seguiu colado no G4 da Série B. O time é o quinto, agora com 45 pontos. O Novorizontino é a equipe que abre a zona dos quatro primeiros, com 46 somados. O Athletic, por sua vez, seguiu na 15ª colocação, com os mesmos 32 conquistados.

Resumo do jogo

ATHLETIC 0 x 3 ATHLETICO-PR

Competição: Série B do Campeonato Brasileiro



Local: Estádio Joaquim Portugal



Data: 24 de setembro de 2025 (quarta-feira)



Horário: 19h (de Brasília)

Gols

Kevin Viveros, aos 47? do 1ºT (Athletico-PR)

Julimar, aos 32? do 2ºT (Athletico-PR)

Leozinho, aos 48? do 2ºT (Athletico-PR)

Como foi o jogo

O primeiro gol da vitória do Furacão foi marcado aos 47 minutos do primeiro tempo. Kevin Viveros recebeu de Luiz Fernando e mandou uma bela finalização rasteira para o fundo das redes.

Julimar foi quem fez o segundo do Furacão, aos 32 da etapa final. O atleta aproveitou a oportunidade e anotou de pênalti.

Já aos 48, Leozinho fechou a conta. O atacante aproveitou a sobra e finalizou firme para o fundo do gol.

Próximos jogos

Athletic

Enfrenta o Cuiabá, na Arena Pantanal, no próximo domingo, às 20h30 (de Brasília), pela 29ª rodada da Série B

Athletico-PR

Recebe o Operário, na Ligga Arena, no próximo sábado, às 20h30, pela 29ª rodada da Série B

Botafogo-SP perde do CRB e segue no Z4 da Série B

Ainda nesta quarta-feira, pela 28ª rodada da Série B, o Botafogo-SP visitou o CRB no Estádio Rei Pelé e perdeu por 3 a 2. Apesar dos gols de Gabriel Bispo e Leandro Maciel, Fabio Alemão, Geirton e Daniel Sampaio garantiram o resultado positivo para os donos da casa.

Com isso, o Botafogo-SP seguiu em situação delicada. O time desperdiçou a chance de se afastar do Z4 e continuou em 17º, com os mesmos 29 somados. O CRB, por sua vez, emendou seu terceiro triunfo seguido como mandante na competição e chegou a 40 pontos, agora em oitavo.

Vila Nova e Cuiabá empatam em jogo de quatro gols

Por fim, Vila Nova e Cuiabá se enfrentaram no Estádio Onésio Brasileiro Alvarenga, pela 28ª rodada da Série B e empataram por 2 a 2. Juan Coelho e Alisson Pelegrini balançaram as redes para Dourado, enquanto João Vieira e Todinho deixaram tudo igual para o Vila.

Com o resultado, o Cuiabá ultrapassou a Chapecoense, que ainda possui um jogo a menos, e alcançou 42 pontos, na sexta posição. O Vila Nova, por sua vez, é o 11º, agora com 37 conquistados.