Topo

Esporte

Athletico-PR bate Athletic e segue colado no G4 da Série B

24/09/2025 21h05

Nesta quarta-feira, pela 28ª rodada da Série B, o Athletico-PR visitou o Athletic no Estádio Joaquim Portugal e venceu por 3 a 0. Os gols foram marcados por Kevin Viveros, Julimar e Leozinho.

Situação da Tabela

Com o resultado positivo, o Furacão seguiu colado no G4 da Série B. O time é o quinto, agora com 45 pontos. O Novorizontino é a equipe que abre a zona dos quatro primeiros, com 46 somados. O Athletic, por sua vez, seguiu na 15ª colocação, com os mesmos 32 conquistados.

? Resumo do jogo

? ATHLETIC 0 x 3 ATHLETICO-PR ?

? Competição: Série B do Campeonato Brasileiro

?? Local: Estádio Joaquim Portugal

? Data: 24 de setembro de 2025 (quarta-feira)

? Horário: 19h (de Brasília)

Gols

  • ? Kevin Viveros, aos 47? do 1ºT (Athletico-PR)

  • ? Julimar, aos 32? do 2ºT (Athletico-PR)

  • ? Leozinho, aos 48? do 2ºT (Athletico-PR)

Como foi o jogo

O primeiro gol da vitória do Furacão foi marcado aos 47 minutos do primeiro tempo. Kevin Viveros recebeu de Luiz Fernando e mandou uma bela finalização rasteira para o fundo das redes.

Julimar foi quem fez o segundo do Furacão, aos 32 da etapa final. O atleta aproveitou a oportunidade e anotou de pênalti.

Já aos 48, Leozinho fechou a conta. O atacante aproveitou a sobra e finalizou firme para o fundo do gol.

Próximos jogos

Athletic

  • Enfrenta o Cuiabá, na Arena Pantanal, no próximo domingo, às 20h30 (de Brasília), pela 29ª rodada da Série B

Athletico-PR

  • Recebe o Operário, na Ligga Arena, no próximo sábado, às 20h30, pela 29ª rodada da Série B

Botafogo-SP perde do CRB e segue no Z4 da Série B

Ainda nesta quarta-feira, pela 28ª rodada da Série B, o Botafogo-SP visitou o CRB no Estádio Rei Pelé e perdeu por 3 a 2. Apesar dos gols de Gabriel Bispo e Leandro Maciel, Fabio Alemão, Geirton e Daniel Sampaio garantiram o resultado positivo para os donos da casa.

Com isso, o Botafogo-SP seguiu em situação delicada. O time desperdiçou a chance de se afastar do Z4 e continuou em 17º, com os mesmos 29 somados. O CRB, por sua vez, emendou seu terceiro triunfo seguido como mandante na competição e chegou a 40 pontos, agora em oitavo.

Vila Nova e Cuiabá empatam em jogo de quatro gols

Por fim, Vila Nova e Cuiabá se enfrentaram no Estádio Onésio Brasileiro Alvarenga, pela 28ª rodada da Série B e empataram por 2 a 2. Juan Coelho e Alisson Pelegrini balançaram as redes para  Dourado, enquanto João Vieira e Todinho deixaram tudo igual para o Vila.

Com o resultado, o Cuiabá ultrapassou a Chapecoense, que ainda possui um jogo a menos, e alcançou 42 pontos, na sexta posição. O Vila Nova, por sua vez, é o 11º, agora com 37 conquistados.

As mais lidas agora

PIS ANO-BASE 2023 CAI NESTA SEMANA ANTECIPADO? Veja CALENDÁRIO

Suco para aumentar a potência masculina: veja receita com melancia e limão

Suco ideal para eliminar fezes sem dor: veja receita para soltar intestino

Esporte

Christian Horner pode adquirir parte da Haas e voltar à Fórmula 1 como CEO e chefão, diz jornal

Estudiantes x Flamengo pela Copa Libertadores: onde assistir ao vivo, estatísticas e escalações

Operário-PR bate Amazonas de virada e sonha com G-4 da Série B

Operário vira sobre Amazonas e emenda 7º jogo seguido sem perder na Série B

Autor de um dos gols do Vasco, Coutinho valoriza triunfo em momento delicado da equipe

Internacional anuncia Ramón Díaz como técnico

Botafogo sai na frente, mas Grêmio empata com pênalti polêmico em jogo atrasado do Brasileiro

Cuiabano lamenta empate do Botafogo contra o Grêmio e culpa arbitragem

Vasco aproveita jogador a mais, vira diante do Bahia e respira no Brasileirão

Lenda do atletismo, Carl Lewis destaca incentivo familiar em carreira de sucesso e relembra maior medalha

Vasco vence Bahia com gol de Coutinho e abre cinco pontos para o Z4