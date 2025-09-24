Assistir Vasco x Bahia ao vivo pelo Brasileirão: veja onde vai passar o jogo

Colaboração para o UOL, em São Paulo

Vasco e Bahia medem forças na noite de hoje, às 19h30 (de Brasília), em São Januário, no Rio de Janeiro, em jogo atrasado da 16ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Onde assistir? O Prime Vídeo (streaming —de acordo com as condições da plataforma) transmite o jogo ao vivo.

O Vasco quer voltar a vencer para se afastar da degola. A equipe comandada por Fernando Diniz ficou no 1 a 1 com o Flamengo, no Maracanã, no fim de semana.

O Bahia não vence há três jogos e busca aproximação com o G4. O Tricolor também empatou em 1 a 1 diante do Ceará na rodada passada.

Vasco x Bahia -- Campeonato Brasileiro

