Assistir Vasco x Bahia ao vivo pelo Brasileirão: veja onde vai passar o jogo

Rayan comemora gol marcado pelo Vasco contra o Flamengo no Brasileirão - Thiago Ribeiro/AGIF
Colaboração para o UOL, em São Paulo

24/09/2025 18h30

Vasco e Bahia medem forças na noite de hoje, às 19h30 (de Brasília), em São Januário, no Rio de Janeiro, em jogo atrasado da 16ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Onde assistir? O Prime Vídeo (streaming —de acordo com as condições da plataforma) transmite o jogo ao vivo.

O Vasco quer voltar a vencer para se afastar da degola. A equipe comandada por Fernando Diniz ficou no 1 a 1 com o Flamengo, no Maracanã, no fim de semana.

O Bahia não vence há três jogos e busca aproximação com o G4. O Tricolor também empatou em 1 a 1 diante do Ceará na rodada passada.

Vasco x Bahia -- Campeonato Brasileiro

  • Data e hora: 24 de setembro, às 19h30 (de Brasília)
  • Local: São Januário, no Rio de Janeiro (RJ)
  • Transmissão: Prime Vídeo (streaming --de acordo com as condições da plataforma)

