Assistir Atlético-MG x Bolívar ao vivo pela Sul-Americana: onde vai passar o jogo
O Atlético-MG recebe o Bolívar hoje, às 19h (de Brasília), na Arena MRV, em Belo Horizonte, pelo jogo de volta das quartas de final da Copa Sul-Americana.
Onde assistir? O duelo decisivo será transmitido ao vivo pela ESPN (TV por assinatura) e Disney+ (streaming —de acordo com as condições da plataforma).
Após o empate em 2 a 2 no primeiro confronto, a vaga para a semifinal segue indefinida. A equipe que vencer avança, e caso haja novo empate, a decisão será nos pênaltis.
Galo tenta dar fim a uma sequência de seis jogos sem vitória. No compromisso mais recente, os mineiros foram derrotados pelo Botafogo por 1 a 0, no Nilton Santos.
Caminho no mata-mata definido. Quem avançar no confronto encara Once Caldas ou Independiente del Valle, que também duelam hoje.
Atlético-MG x Bolívar -- Copa Sul-Americana
- Data e hora: 24 de setembro, às 19h (de Brasília)
- Local: Arena MRV, em Belo Horizonte (MG)
- Transmissão: ESPN (TV por assinatura) e Disney+ (streaming --de acordo com as condições da plataforma)