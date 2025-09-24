Assistir Atlético-MG x Bolívar ao vivo pela Sul-Americana: onde vai passar o jogo

Colaboração para o UOL, em São Paulo

O Atlético-MG recebe o Bolívar hoje, às 19h (de Brasília), na Arena MRV, em Belo Horizonte, pelo jogo de volta das quartas de final da Copa Sul-Americana.

Onde assistir? O duelo decisivo será transmitido ao vivo pela ESPN (TV por assinatura) e Disney+ (streaming —de acordo com as condições da plataforma).

Após o empate em 2 a 2 no primeiro confronto, a vaga para a semifinal segue indefinida. A equipe que vencer avança, e caso haja novo empate, a decisão será nos pênaltis.

Galo tenta dar fim a uma sequência de seis jogos sem vitória. No compromisso mais recente, os mineiros foram derrotados pelo Botafogo por 1 a 0, no Nilton Santos.

Caminho no mata-mata definido. Quem avançar no confronto encara Once Caldas ou Independiente del Valle, que também duelam hoje.

Atlético-MG x Bolívar -- Copa Sul-Americana