Topo

Esporte

Assistir Atlético-MG x Bolívar ao vivo pela Sul-Americana: onde vai passar o jogo

do UOL

Colaboração para o UOL, em São Paulo

24/09/2025 17h45

O Atlético-MG recebe o Bolívar hoje, às 19h (de Brasília), na Arena MRV, em Belo Horizonte, pelo jogo de volta das quartas de final da Copa Sul-Americana.

Onde assistir? O duelo decisivo será transmitido ao vivo pela ESPN (TV por assinatura) e Disney+ (streaming —de acordo com as condições da plataforma).

Após o empate em 2 a 2 no primeiro confronto, a vaga para a semifinal segue indefinida. A equipe que vencer avança, e caso haja novo empate, a decisão será nos pênaltis.

Relacionadas

Conmebol divulga árbitros da volta das quartas da Libertadores e Sula; veja

Botafogo alfineta Galo após vitória no Brasileiro e relembra Libertadores

Justiça rejeita queixa-crime de Dudu contra Leila por calúnia e difamação

Galo tenta dar fim a uma sequência de seis jogos sem vitória. No compromisso mais recente, os mineiros foram derrotados pelo Botafogo por 1 a 0, no Nilton Santos.

Caminho no mata-mata definido. Quem avançar no confronto encara Once Caldas ou Independiente del Valle, que também duelam hoje.

Atlético-MG x Bolívar -- Copa Sul-Americana

  • Data e hora: 24 de setembro, às 19h (de Brasília)
  • Local: Arena MRV, em Belo Horizonte (MG)
  • Transmissão: ESPN (TV por assinatura) e Disney+ (streaming --de acordo com as condições da plataforma)

As mais lidas agora

Chá milagroso para eliminar fezes sem força: como fazer receita caseira

Laxante natural para soltar intestino preso: veja como preparar a bebida

Chá de banana com cravo e canela que emagrece rápido: confira receita

Esporte

Treino sagrado e testes: Como Vojvoda mudou dia a dia do Santos

Hugo Hoyama evolui bem após cirurgia e deve receber alta da UTI nas próximas 24 horas

Assistir Vasco x Bahia ao vivo pelo Brasileirão: veja onde vai passar o jogo

Igor Jesus faz 4 gols em 2 jogos e se 'mostra' a Ancelotti; Antony salva Bétis na Liga Europa

Igor Jesus faz dois, mas Antony marca e Betis arranca empate do Forest

Ronaldo Fenômeno vê 'exagero de minoria' em críticas sobre lesões de Neymar

Gil conta apelo negado por VP antes de final perdida: 'Não muda, por favor'

Transmissão ao vivo de Grêmio x Botafogo pelo Brasileirão: veja onde assistir

Onde vai passar Palmeiras x River Plate pela Libertadores? Como assistir ao vivo

City bate rival da 3ª Divisão com reservas e gol de Savinho na Copa da Liga

Assistir Atlético-MG x Bolívar ao vivo pela Sul-Americana: onde vai passar o jogo