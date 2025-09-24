Arne Slot, técnico do Liverpool, critica Ekitiké após expulsão: "Estúpido"

Nesta terça-feira, o Liverpool venceu o Southampton, pela terceira rodada da Copa da Liga Inglesa, por 2 a 1, em Anfield. Depois do jogo, o treinador Arne Slot criticou o atacante Hugo Ekitiké, expulso por receber dois cartões amarelos.

"Desnecessário? Sim. E foi estúpido. O primeiro já tinha sido desnecessário e, até certo ponto, estúpido, porque você precisa controlar suas emoções. Eu disse a ele que, se você marca na final da Liga dos Campeões aos 87 minutos, depois de driblar três jogadores e mandar a bola no ângulo, aí eu talvez entenderia ele ficar tipo: 'Isso é tudo sobre mim, o que eu fiz", disse Arne Slot em entrevista à Sky Sports.

Hugo with the winner ?? pic.twitter.com/NZ2rZrwTrX ? Liverpool FC (@LFC) September 23, 2025

Em Anfield, Alexander Isak abriu o placar para o Liverpool, ainda no primeiro tempo. Na etapa final, Shea Charles empatou para o Southampton. Aos 40 minutos, Federico Chiesa recebeu um belo lançamento de Andrew Robertson e tocou para Hugo Ekitiké. Com o gol aberto, o francês apenas rolou para o fundo das redes e garantiu a vitória dos donos da casa.

No entanto, o atacante, que já havia recebido um cartão amarelo por reclamação, tirou a camisa na comemoração e foi expulso.

"Eu sou à moda antiga, tenho 47 anos e sou velho. Nunca joguei nesse nível, mas fiz alguns gols e, se eu tivesse marcado um gol assim, eu teria virado e caminhado até o Federico Chiesa dizendo: 'Esse gol é todo sobre você, não sobre mim'", concluiu Arne Slot.

Com isso, Ekitiké vai desfalcar o Liverpool neste sábado, às 11 horas (de Brasília), quando visita o Crystal Palace, pela sexta rodada do Campeonato Inglês, no Selhurst Park.

Artilheiro do Liverpool na temporada

Contratado vindo do Eintracht Frankfurt, Hugo Ekitiké, de 23 anos, é o artilheiro do Liverpool neste começo de temporada, com cinco gols marcados em oito jogos, além de uma assistência. O francês também é o principal marcador da equipe no Campeonato Inglês, com três bolas na rede, em cinco rodadas.

No entanto, Ekitiké enfrenta a concorrência do sueco Alexander Isak, anunciado no começo de setembro como a maior contratação da história do futebol inglês. Com o desfalque do francês para o jogo deste sábado, Isak pode fazer sua estreia como titular pelo Campeonato Inglês.

Calendário do Liverpool

Crystal Palace x Liverpool : sexta rodada do Campeonato Inglês

: sexta rodada do Campeonato Inglês Data e hora : 27 de setembro de 2025 (sábado), às 11 horas (de Brasília)

: 27 de setembro de 2025 (sábado), às 11 horas (de Brasília) Local: Selhurst Park, em Londres (ING)

Situação na tabela